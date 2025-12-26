CyL produjo en 2024 casi 900 millones de litros de leche de vaca y fue la segunda autonomía en entregas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral (segunda por la izquierda), durante su visita a las instalaciones de Lactiber, en León. - JCYL

LEÓN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Durante 2024 el censo de vacas lecheras en Castilla y León fue de 87.276 animales que produjeron 898,8 millones de litros de leche, lo que supuso el 12,2% del total nacional y permitió establecer a Castilla y León como la segunda autonomía en entregas de leche de vaca.

Por provincias, León fue la que más animales registró (23.420 vacas lecheras), seguida de Palencia (16.392) y Ávila (12.253). Así lo ha puesto de manifiesto recientemente la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su visita a las instalaciones de Lactiber, en León, donde ha destacado la colaboración entre la Junta y las empresas para lograr un sector lácteo "competitivo, sostenible y con arraigo" en el territorio.

Durante la visita, el director general de Lactiber, Roberto Robles, y el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, expusieron a la consejera la actividad de la compañía, sus proyectos y su compromiso con el sector lácteo con el fin de generar empleo y fijar población en el medio rural.

Lactiber asume un papel "protagonista" en la provincia de León, tanto por su impacto en el empleo directo e indirecto como por su relación con el sector primario. La compañía trabaja con ganaderías de la Comunidad a las que considera socios estratégicos, apostando por la estabilidad y el valor añadido de la leche producida en Castilla y León con el fin de reforzar la cadena de valor láctea, desde el origen hasta el producto final, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

La visita además ha permitido conocer 'in situ' todo el proceso productivo, desde la recepción de la leche hasta la salida de los productos finales, así como las inversiones recientes y los proyectos futuros de la compañía en materia de eficiencia energética. Entre ellos, actuaciones orientadas a la reducción de consumos, la mejora de las instalaciones y la disminución de la huella de carbono.

Tanto la Consejería como la empresa han coincidido en la importancia de trabajar de forma alineada para consolidar un sector lácteo "fuerte, innovador y sostenible", capaz de generar riqueza y oportunidades en el medio rural de Castilla y León.