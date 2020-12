Los farmacéuticos de La Rioja donan 8.500 euros al Banco de Alimentos de La Rioja

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, Mario Domínguez Rincón, que representa a 460 colegiados, ha entregado al presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, un cheque por valor de 8.500 euros. Los farmacéuticos de La Rioja han decidido donar el importe equivalente al que, en condiciones normales, se hubiera destinado a la celebración de la patrona, la Inmaculada Concepción. Esta cantidad se empleará en la adquisición de alimentos.

"La farmacia riojana y todos los farmacéuticos, hemos estado siempre, y este año más que nunca, cerca de los pacientes, de la ciudadanía, de los riojanos. La farmacia cada día, toma el pulso a la sociedad de forma cercana y accesible. Porque la farmacia es, y ha sido siempre, solidaria, y porque la situación actual es sin duda excepcional, el Colegio de Farmacéuticos ha decidido hacer esta aportación al Banco de Alimentos de La Rioja", ha afirmado el presidente de la institución colegial.

Mario Domínguez Rincón ha afirmado que "se ha elegido a esta organización porque, de entre las numerosísimas entidades riojanas que desarrollan acciones sociales de forma intachable, el Banco de Alimentos de La Rioja, llega a todas las entidades e instituciones locales y comarcales con sus alimentos, y con ello, llega a todos los riojanos, estén en pueblos, ciudades o barrios".

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, ha agradecido "que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja destine el dinero de una celebración que no se ha podido realizar por la pandemia del coronavirus a un fin solidario, pensando siempre en los más necesitados de nuestra sociedad. Además en esta ocasión, este dinero proviene de un colectivo como el farmacéutico que sabe palpar, como nosotros, las necesidades que están aflorando en una pandemia de salud, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una crisis social y económica, y cuando se llega a la situación actual, los que más sufren son los que viven en la pobreza cronificada y no tienen ni para llevar alimentos a las mesas de sus hogares. Que no duden los farmacéuticos que con el dinero que nos entregan, compraremos alimentos, más aún en la prevención de que esperamos, a principios de año, un repunte de las peticiones de nuestros beneficiarios".

La situación sanitaria y social ha hecho que, por primera vez, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja no pueda celebrar este día con la eucaristía, los actos y la comida de fraternidad habitual. Pero la Junta de Gobierno ha decidido destinar los recursos a las personas más vulnerables.

Además en este acto solidario, los farmacéuticos de La Rioja han querido aprovechar para recordar a los colegiados fallecidos este año: Pedro Antonio García, Serafín Enrique Romanos y Julia Saénz de Buruaga y reconocer a los que, se han jubilado, tras toda la vida dedicada a la farmacia: Carmen González, Jorge Melón, Inmaculada Pardo y Javier Ignacio Molto.