Francisco Reyes destaca en el congreso de COAG-Jaén la necesidad de "escuchar la voz de agricultores y ganaderos"

JAÉN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado en el congreso provincil de COAG la necesidad de "escuchar la voz de los agricultores y ganaderos". Con el lema 'Los profesionales primero. Somos lo que creamos', se ha celebrado en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos y en él Juan Luis Ávila ha sido reelegido como secretario general por unanimidad de los delegados asistentes.

Durante el encuentro, se ha aprobado el informe técnico sindical y la candidatura de la nueva ejecutiva. Posteriormente, ha tenido lugar la clausura, en la que, junto a Reyes, también han estado el alcalde de Jaén, Julio Millán; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; el secretario general de Agricultura de la Junta, Vicente Pérez; y el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López.

Ávila se ha mostrado muy satisfecho de que los socios de COAG-Jaén hayan depositado su confianza nuevamente en la labor que viene realizando durante los últimos años y ha asegurado que espera "estar a la altura con trabajo, constancia, siempre dando la cara".

En cuanto a objetivos, a corto plazo ha señalado la reforma de la Política Agraria Común (PAC), "muy lesiva para los agricultores más profesionales" y entendiendo que "no hay necesidad de una pérdida económica". A medio y largo plazo, ha destacado la lucha por el agua.

"Estamos en un escenario de cambio climático, tenemos la reforma del Plan Hidrológico dentro de nada, de meses, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo en la provincia para que no se nos vuelva a tomar el pelo, no puede ser que siga bajando para cultivos que no la utilicen correctamente y que el olivar no tengamos posibilidad de utilizarla", ha afirmado.

Antes de las intervenciones ha habido un pequeño recuerdo para Damián Merino Collado, fallecido hace unos meses, y que ha sido "un referente del sindicalismo agrario de la provincia de Jaén y especialmente de Mancha Real".

La nueva ejecutiva provincial de COAG está formada por 19 personas, cinco de ellas nuevas incorporaciones. Junto a Juan Luis Ávila y Gregorio López, la integran Alicia Fernández; Juan Manuel Navarro, Ignacio Rojas, Fuensanta Arroyo, Francisco Elvira, Tomas Torralba, Juan Antonio Olmo, Francisco González, Sebastian Navidad, José Alberto Rubio, Antonio Punzano, Ángel Manuel Peña, Remedios Peña, Antonio Ocaña, Mariano Jesús de la Rosa, Esteban Moya, Juan de Dios Jiménez.

ALTAVOZ DE LAS DEMANDAS DEL SECTOR

En su discurso, el presidente de la Diputación ha destacado el papel de las organizaciones agrarias como altavoz de las necesidades y demandas de las personas que trabajan en torno a la agricultura y ganadería, y ha reiterado la importancia del sector primario para la economía provincial.

"Es necesario escuchar la voz de los agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén, y para ello contamos con órganos como el consejo provincial del aceite, el plan estratégico o el consejo económico y social de la provincia, en los que estáis presentes", ha dicho Reyes.

Se ha referido, además, "al momento, muy distinto al vivido hace unos meses" por el sector oleícola tras la recuperación de los precios, la suspensión de los aranceles por parte de Estados Unidos o medidas legislativas como la Ley de la Cadena Alimentaria. No obstante, también ha comentado la incertidumbre que genera el reparto de la PAC o la situación de sequía.

"Hay preocupaciones por la reforma de la PAC, pero quiero ser optimista. Europa ha sido consciente de que el sector agrícola y ganadero es estratégico y se ha hecho un gran esfuerzo para mantener el presupuesto de la Política Agraria Común a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea", ha afirmado.

En este sentido, Reyes ha defendido que "Jaén no es España vaciada", pero no se quiere que pase "lo que ha ocurrido en Aragón o Castilla y León" y "por eso es importante que las ayudas lleguen a quienes las necesitan". A su juicio, "las ayudas no pueden servir para hacer más ricos a quienes más tienen, por eso no se puede ir de la mano de otros cuando los intereses son distintos".

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento a los profesionales de la agricultura y de la ganadería en la provincia "por el tremendo esfuerzo" realizado durante la pandemia de covid-19. "Sin vuestro trabajo difícilmente hubieran llegado los alimentos a nuestros hogares. Habéis sido fundamentales y habéis estado al pie del cañón", ha valorado.

CORAZÓN DE LA PROVINCIA

También ha reconocido el papel de interlocución de las organizaciones profesionales agrarias en defensa de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos la subdelegada del Gobierno, quien ha brindado el apoyo del Ministerio de Agricultura en la misión de "defender los intereses de los hombres y mujeres del campo, que es como decir que es la protección el corazón de esta provincia".

Al hilo, ha valorado la apuesta por el diálogo con las organizaciones profesionales agrarias para afrontar los retos de futuro del sector, al tiempo que ha resaltado las medidas impulsadas por el Gobierno para el olivar, que "han contribuido eficazmente a la estabilización del mercado y, por lo tanto, a la mejora de la comercialización, con una evidente recuperación de los precios".

Con respecto al momento actual del sector, Madueño lo ha calificado como "favorable": "Se refleja en los buenos precios que están consiguiendo los productores en los mercados", ha apuntado, no sin agregar que es una cuestión "clave y de justicia, porque el precio debe compensar los costes de producción".

Durante su intervención, asimismo, ha puesto en valor la Política Agraria Común y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como "dos instrumentos que convergen y que ofrecen excelentes oportunidades que debemos aprovechar". Ha declarado que la PAC "es una gran oportunidad" para el sector agrario de la provincia por la confluencia del nuevo paquete de ayudas hasta 2027, dotado con más de 47.000 millones de euros, con los fondos europeos del marco de recuperación.

"El sector podrá afrontar una importante transformación hacia un modelo más sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente", ha considerado. No obstante, la subdelegada ha apelado a la responsabilidad, ya que "cada eslabón de esta cadena tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden, incluida la administración autonómica".