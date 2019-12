Fundación Tierra de Viñedos lleva la cultura del vino a más de 1.500 personas tras 43 catas especializadas desde febrero

Publicado 21/12/2019 14:45:27 CET

ALBACETE, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pasado 8 de febrero se presentaba en Albacete la campaña de fomento de la cultura del vino, 'Marida mejor tu vida con vino', impulsada desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a través de la Fundación Tierra de Viñedos en colaboración con la Interprofesional del Vino de España (OIVE). Hoy, la misma ciudad, ha acogido esta tarde la última de las 43 catas desarrolladas, con un total de más de 1.500 personas participantes.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación Tierra de Viñedos, Francisco Martínez Arroyo, ha sido el encargado de presentar esta cata en la que ha hecho balance de la campaña a lo largo de este año, un programa que ha contado con 300.000 euros y con un objetivo fundamental: dar a conocer las bondades de este producto y su papel en la dieta y cultura mediterráneas sobre todo entre los jóvenes de entre 25 y 45 años, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, las catas comentadas, con un lenguaje sencillo y dinámico, conducidas por 14 profesionales de la asociación y el colegio de enólogos de Castilla-La Mancha, se han realizado en 36 localidades diferentes, capitales de provincia y municipios, acercando la cultura del vino a diferentes rincones del medio urbano y rural. Se han catado más de 400 vinos, contado con la colaboración de 12 denominaciones de origen de la región y de España.

Medio centenar de personas, a quienes se quiere seguir llegando con la cultura del vino, se han dado cita en La Vita Nostra, y han participado en la cata final del programa, esta tarde, y que ha sido conducida por el enólogo Rafael Orozco. En este encuentro se han catado un espumoso airén de la DO La Mancha; un vino de la variedad monastrell 2018 de DO Jumilla, así como un tempranillo crianza de la DO Valdepeñas y una de las variedades más demandadas por el consumidor, la garnacha tintorera, de la DO Almansa, la única variedad con la pulpa coloreada del mundo.

En esta cata han participado también el alcalde de Albacete, Vicente Casañ y el delegado de la provincia de Albacete, Ramón Sáez, así como el presidente del Consejo Regulador de la DO Almansa, Adolfo Cano.