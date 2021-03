El PP censura la "falta de respeto" de Casares a los ganaderos y pide al PSOE que "fije su posición" con el lobo

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Iñigo Fernández, ha censurado la "falta de respeto absoluta" hacia los ganaderos de la región que en su opinión ha mostrado el diputado nacional de Cantabria por el PSOE, Pedro Casares, al respaldar la prohibición de cazar al lobo, al tiempo que ha pedido a los socialistas que "fijen de una vez por todas su posición" con respecto a esta cuestión.

En una rueda de prensa convocada para denunciar el retraso en las subvenciones del Gobierno a los clubes deportivos, Fernández también ha querido abordar esta cuestión, después de que El Diario Montañés haya publicado unas declaraciones de Casares en las que el socialista respalda la prohibición de cazar al lobo.

Fernández ha dicho que estas declaraciones "muy desafortunadas" han dejado "atónitos" a los populares por "lo que muestran de desconocimiento" y por lo que significan de "falta de respeto a la gente del mundo rural de Cantabria".

En su opinión, el socialista demuestra un "desconocimiento" de la situación "real" del lobo en Cantabria y de los "daños" que infringe, pues en 2020 unas 1.500 cabezas de ganado murieron en la región por ataques de lobo.

Además, ha subrayado que en lobo en Cantabria ni está en extinción ni en peligro de extinción, sino todo lo contrario, está "en expansión". Según Fernández, Casares "no se ha enterado" de que hace 20 años había cinco manadas de lobos en la comunidad y hoy hay 19, es decir, el número de ejemplares se ha multiplicado por cuatro. "Un desconocimiento absoluto", ha reiterado.

Pero a su juicio "lo más grave" es "la falta de respeto absoluto" por los ganaderos de Cantabria que revela la posición de Casares, que "sigue sin entender que quien está dando de comer al lobo en Cantabria es el ganadero de Cantabria. Y si tanto le preocupa el lobo, que le dé de comer él", ha enfatizado, subrayado que esta especie está causando "perjuicios económicos muy importantes" en el medio rural regional.

En este sentido ha incidido en que el lobo está amenazando la actividad económica de las zonas rurales "más alejadas y más abandonadas" de la comunidad, y que Casares "sigue sin entender que el control de las poblaciones de lobo es imprescindible para que pueda desarrollarse la actividad económica y la vida normal en las zonas rurales de Cantabria".

Por otra parte, el popular considera "imprescindible" que el PSOE en Cantabria "fije de una vez por todas una posición en relación al lobo porque no podemos estar así: no puede ocurrir que en el Parlamento de Cantabria el PSOE vote unas resoluciones junto al resto de los grupos en defensa de los ganaderos y que luego aparezca el diputado nacional diciendo todo lo contrario; no puede ocurrir que en el Parlamento de Cantabria se aprueben una resoluciones con el voto de todos menos el de algún diputado socialista que vota otra cosa".

Tampoco puede ser, en su opinión, que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "diga una cosa", y que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "diga otra cosa"; ni que Ribera "venga a Cantabria y prometa una cosa y vaya a Madrid y diga otra". Ni que "Pedro Casares tenga un discurso y Pablo Zuloaga tenga otro completamente opuesto", ha denunciado en relación con el vicepresidente regional y secretario general del PSC-PSOE.

Por ello ha pedido al PSOE que, ante "este baile de posicionamientos contradictorios", fije "de una vez por todas su posición porque los ganaderos de Cantabria y la región tenemos derecho a saber cuál es la verdadera posición del PSOE en relación al problema del lobo y se acabe ya esta situación de que unos dicen una cosa y otros otra, aquí votan una cosa, en Madrid otra".

"Esto necesita claridad y exigimos al PSOE que exhiba de una vez por todas una posición, sino común y compartida, al menos fija y seria", ha concluido.