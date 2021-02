El PSOE del Alto Aragón se opone a la consideración del lobo como especie de protección especial

HUESCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE del Alto Aragón se ha opuesto a la consideración del lobo como especie de protección especial y ha exigido que se consulte a los afectados antes de tomar decisiones "trascendentales" para su futuro. "Es una contradicción que a algunos se les llene la boca hablando de la ganadería extensiva y a la hora de la verdad sus decisiones condenen el futuro de muchas de estas explotaciones", ha señalado la secretaria de Organización del PSOE del Alto Aragón, Elisa Sancho.

Sancho ha considerado "ilógico" que Aragón votara este jueves a favor de la introducción del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPE). "La federación altoaragonesa del PSOE se opone a la decisión tomada y al posicionamiento defendido en Madrid por la Dirección General de Medio Ambiente y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, que votó a favor de esta protección especial para el lobo", ha asegurado.

"Como también ha manifestado alguna comunidad autónoma afectada por esta decisión, es ilógico y contranatura que gobiernos autonómicos e incluso el propio Ministerio puedan determinar políticas de semejante impacto en la ordenación territorial sin contar con aquellos a los que les repercuten directamente", ha criticado.

Ante esta situación, "una vez más, pedimos una revisión de la estrategia de introducción del lobo en nuestra comunidad. No debe facilitarse que se extienda a zonas donde no existe hoy esta especie, como Aragón", ha apostillado, añadiendo que este tipo de decisiones deberían de adoptarse en cada territorio y por consenso, "no con un solo voto personal sin ningún de participación en esta decisión por parte de los actores afectados".

LOBO EN LA PROVINCIA HUESCA

Sancho ha recordado que hace tres años no había lobos en la provincia de Huesca, pero tras su aparición fueron "múltiples" los ataques de esta especie a explotaciones ganaderas.

Según la secretaria de Organización de los socialistas altoaragoneses, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal "debería haber aprendido de todo lo ocurrido con la reintroducción el oso en la zona pirenaica, sus ataques, como los de los lobos, han causado daños irreparables a decenas de ganaderos, además del gran estrés que estas situaciones provocan en los animales".

"Es una falta de respeto a los ganaderos. No se pueden tomar decisiones trascendentales para el futuro de cientos de familias sin si quiera tenerlas en cuenta", ha concluido Sancho.