Ferran Adrià afirma que el turismo es el ámbito "más innovador" en España

El cocinero ve más futuro al 'take away' que al 'delivery'

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cocinero y presidente de ElBulliFoundation, Ferran Adrià, ha defendido el sector turístico y hostelero como "el ámbito más innovador que hay en España", en una edición virtual del 'Foro Nueva Economía, Nueva Empresa' sobre el impacto del Covid-19.

El encuentro, celebrado este lunes y organizado por la Fundación CajaCanarias y la Fundación La Caixa bajo la dirección técnica de la Asociación Española de Directivos (AED) y la Fundación Fyde CajaCanarias, valoró las consecuencias de la pandemia del coronavirus en el sector de la restauración y el reto que supone para la gestión de restaurantes, según un comunicado de los organizadores este martes.

Adrià expuso las herramientas para reactivar estos negocios en "un momento extaordinario y muy estraño", en el que, según el chef, es necesario combinar el realismo con la esperanza y el optimismo.

Para el presidente de ElBulliFoundation, no es necesario ser un especialista en materia financiera, pero sí se deben conocer los términos principales y "ser un líder que marque el camino y la estrategia".

INNOVAR SIN DOGMAS

Sobre el futuro, Adrià expresó que la robotización en los procesos culinarios ya está presente y puede funcionar a gran escala.

Además, no cree que el porvenir pase por el 'delivery', sobre todo por los márgenes de beneficio de estos servicios, y sí por el 'take away', una opción en la que confía más.

El cocinero definió textualmente la innovación como la adopción de un cambio creativo y recomendó no obsesionarse con ella porque "crear un dogma para la innovación no funciona", sino tener una actitud innovadora.