C-LM defiende que preservar ecología y fomentar la economía a través del agua pueden ser modelos complementarios

TOLEDO, 22 Mar.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que la preservación de los humedales y de los caudales mínimos en los ríos y la creación de riqueza económica a través del uso del agua son modelos "para nada contrapuestos", mostrándose "orgulloso" de las decisiones que se han tomado en materia de agua tanto en Castilla-La Mancha como desde el Gobierno central.

El consejero, que ha participado este lunes en el acto de celebración del Día Mundial del Agua de Castilla-La Mancha, que en esta ocasión se ha celebrado de forma virtual, ha destacado que en este día la región pretende mandar un mensaje "de impacto nacional" de que ambos modelos son "complementarios".

"Más que una confrontación, creemos que es el momento de contraponer modelos, desde Castilla-La Mancha y desde muchos lugares se defiende una agricultura familiar que podemos contraponer a esa agricultura de sofá, vinculada a fondos de inversión y capital riesgo que poco representa a la agricultura de nuestra tierra", ha manifestado.

En este punto, ha insistido en que en la región se busca una agricultura "apegada al terreno, creando y generando empleo", algo para lo que el agua "es imprescindible". "Y ese modelo de explotaciones pequeñas y medianas es viable en Castilla-La Mancha, en el Levante y en el resto de comunidades autónomas", ha apostillado.

Por otra parte, no ha querido perder ocasión de agradecer a todos los integrantes de la Mesa del Agua su participación en la misma y en la confección del documento de posición de Castilla-La Mancha en materia de agua, un "esfuerzo que no se ha hecho en otros territorios, que hemos sido capaces de hacer en Castilla-La Mancha y que pone de manifiesto que somos una región que piensa verdaderamente en el interés de los ciudadanos".

"Estamos en un momento clave en nuestro país en el que el agua tiene que jugar un papel esencial", ha señalado, abogando por lo "necesario" de llegar a un acuerdo nacional "entre todos y contando con todos".

Con respecto a la jornada celebrada para conmemorar el Día Mundial del Agua, el consejero ha considerado que es "abierta y plural", en la que "todo el mundo puede participar". "Es muy importante, porque el año pasado tuvimos que suspenderla", ha recordado.

EQUILIBRO ENTRE LOS VALORES DEL AGUA

En la jornada ha participado también el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha puesto el foco en cómo las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica en la Comunidad Autónoma tienen en cuenta "el equilibrio entre los diferentes valores del agua", un equilibrio que, considera, todas las administraciones deben tener presente en su toma de decisiones.

Morán ha aseverado que en el momento actual el Gobierno está "en el proceso de revertir el deterioro de nuestras cuencas, recuperando los hábitats y servicios ambientales", y en este punto ha destacado acciones llevadas a cabo o proyectadas en Castilla-La Mancha como las obras de abastecimiento a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, el trabajo para mejorar las condiciones de las Tablas de Daimiel o la estrategia para mejorar el estado del curso medio del río Tajo desde el embalse de Bolarque hasta Talavera de la Reina.

Además, ha remarcado también los informes de viabilidad que se están llevando a cabo sobre cada proyecto que comienza el Ministerio y que permiten comparar los costes de cada uno de ellos con sus beneficios, constituyéndose en "un instrumento clave para obras que no tengan suficientes beneficios o no se utilicen". "No es admisible un impacto y un uso de fondos públicos sin que conlleve beneficios", ha remachado.

Del mismo modo, ha puesto en valor las medidas tomadas durante la pandemia en relación con el agua, especialmente la prohibición de cortes de suministro por motivos de vulnerabilidad económica y social.

RECONOCIMIENTOS

En este acto además se ha reconocido a la actual senadora y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, al Centro Territorial de RTVE y al agricultor de Montealegre del Castillo (Albacete) Pedro José Ibáñez.

Narbona, que ha recibido el galardón por el desarrollo de grandes iniciativas en materia de agua y por el impulso a las desaladoras durante su etapa como ministra, ha hecho hincapié en que el cambio de paradigma en la política de agua en España "cada vez es más urgente". "Hay asignaturas pendientes y son el futuro en el que tenemos que trabajar, tenemos que ser capaces de recuperar los acuíferos y restaurar los sistemas fluviales", ha declarado, así como "reducir la contaminación que distintas actividades producen en nuestros recursos hídricos".

Por parte del Centro Territorial de RTVE, su directora, Cristina Bravo, ha manifestado que haber sido reconocidos habría sido "imposible" sin el trabajo de los profesionales que han hecho "cientos de reportajes" sobre el agua en Castilla-La Mancha.

Mientras, Pedro José Ibáñez, galardonado por su trayectoria profesional y su lucha en defensa de los intereses hídricos de los agricultores de Montealegre, ha pedido "seguir cuidando" los recursos hídricos "porque sin agua no hay vida".

AFRONTAR EL "RETO DE LA CALIDAD"

La jornada ha contado también con la ponencia del catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid Alberto Garrido, que ha puesto el foco en la importancia de afrontar el "reto de la calidad" de las aguas, apuntando que en Castilla-La Mancha hay algunos casos de mejora de esa calidad y otros de empeoramiento.

Además, ha defendido que cualquier metro cúbico de agua dedicada al regadío es "extremadamente productivo", ya que la región ha aumentado desde el año 2004 en 126.000 las hectáreas dedicadas a regadío, con una disminución tanto del volumen de agua utilizada en total como de las tasas por hectárea, algo en lo que, según ha afirmado, tienen mucho que ver el descenso del riego por gravedad y el aumento del riego localizado, que es ya el más extendido.

Igualmente, Garrido también ha hecho referencia al papel de la depuración, que tiene "un enorme potencial" especialmente en la cuenca del río Tajo si se aumenta la depuración en zonas de la Comunidad de Madrid, y al de la gestión de los caudales, un ámbito en el que considera que "queda mucho por aplicar".

La jornada se ha completado con una mesa redonda en la que han participado el presidente de la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha, Herminio Molina; el secretario general de UPA en la región, Julián Morcillo; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca; el responsable de Política de Agua en WWF Adena España, Alberto Fernández; y la jefa de Servicio y Asesoramiento del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete, Amelia Montoro.