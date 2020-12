La ministra de Igualdad manda "fuerza" a las "compañeras envasadoras" de Almería ante la huelga del sector

ALMERÍA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mandado este lunes un mensaje de apoyo a los trabajadores del sector de la industria auxiliar de la agricultura en Almería que desde el pasado 23 de diciembre se encuentra en huelga para reivindicar un nuevo convenio colectivo en el sector, que emplea a más de 25.000 personas en la provincia.

"Fuerza a todas las compañeras envasadoras que están en huelga del manipulado en Almería y que reclaman una mejora de convenio para un trabajo que les permita tener una vida digna de serlo", ha trasladado la ministra en un apunte a través de su cuenta de Twitter en apoyo a un colectivo laboral ampliamente feminizado.

Los trabajadores, que este lunes ponen fin a casi una semana de paro laboral, prevén adoptar nuevas medidas de movilización en caso de que no se retomen las conversaciones ya que hasta el momento no se han producido acuerdos con la patronal. "La lucha sigue, no estáis solas", ha asegurado la ministra.

De otro lado, miembros de Podemos Andalucía han visitado a las trabajadoras durante la huelga del sector agroalimentario de Almería para escuchar de primera mano sus demandas y apoyarles en sus reivindicaciones.

El secretario de Sociedad Civil, Nico Sguiglia, ha apuntado que "este importante sector productivo no se debe sostener en la precariedad, ni en los malos salarios, ni en la mala organización de la jornada laboral de las trabajadoras" por lo que "se debe dotar a las trabajadoras" de "empleo y salario dignos".

"Desde Podemos Andalucía estaremos apoyando su labor y exigiendo en las diferentes instituciones que se pueda firman un convenio y que podamos contar en un sector tan importante como este de condiciones de trabajo dignas", ha afirmado.

Por su parte, la consejera ciudadana de Podemos en Almería Raquel Martínez ha pedido que "se cumpla con sus derechos como trabajadoras, pues llevan dos años esperando un convenio y reclama unas condiciones laborales dignas para las manos que sustentan las despensas de Europa".