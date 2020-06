ONCE imprime una serie de cupones en agradecimiento a ciudadanos y a personas "esenciales" en la lucha frente al Covid

Cvirus.- ONCE imprime una serie de cupones en agradecimiento a ciudadanos y pers

La ONCE emite una serie de cupones para reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y agradecer a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el Covid-19. Serán 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano, al grito de #LaIlusiónPuedeConTodo, dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

La serie, compuesta por siete cupones, supone la vuelta de los sorteos de la ONCE y de sus 19.000 vendedores a las calles de todo el país, la primera vez que no están presentes junto a la ciudadanía desde que nació la organización hace 82 años. Según una nota de prensa, los cupones que se presentan pertenecen a los sorteos de los días 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio. Los cuatro primeros cupones son de Diario; el quinto, un Cuponazo; y los dos últimos, de Fin de Semana.

El primer cupón, perteneciente al lunes 15 de junio está dedicado a la vuelta de los vendedores de la ONCE a las calles de pueblos y ciudades para continuar llevando la ilusión a todos los rincones, y se va a titular 'Volvemos...los iguales', en referencia a la denominación histórica de los cupones de la organización y a la aspiración de la Organización de una sociedad de iguales, sobre todo en derechos y oportunidades, para las personas ciegas o con discapacidad.

El cupón del martes 16 de junio da las gracias a aquellas personas que desde los hospitales, centros de salud, residencias y otros centros sanitarios han luchado contra el virus en primera línea. Desde el personal sanitario al de limpieza, pasando por el de ambulancias y de farmacias, además de otros profesionales que han velado por la salud de los afectados y sus familias desde cualquier centro de salud. 'Gracias por cuidarnos', dice el cupón.

Las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, los distintos Cuerpos Policiales (estatales, autonómicos y locales), bomberos y Protección Civil protagonizan el cupón del miércoles 17 de junio, en agradecimiento a todos sus efectivos por la intensa labor de protección que han realizado en estas semanas con labores tan variadas como desinfectar residencias de ancianos, tal y como ha hecho entre otras la Unidad Militar de Emergencias (UME) o acompañar a una mujer mayor a hacer la compra, una de las imágenes de esta pandemia. 'Gracias por protegernos', dice el cupón.

Al transporte, un sector "clave" en esta pandemia, se le da las gracias por no parar desde el cupón del jueves 18 de junio con el título 'Gracias pro estar abiertos'. Desde los profesionales del campo y la ganadería con su maquinaria agrícola, hasta el tren, pasando por el sector de autobuses y taxis, sin olvidar a los transportistas que, con sus camiones, han cruzado fronteras para que ningún producto faltase.

El Cuponazo del viernes, 19 de junio, quiere dar las 'Gracias por estar ahí' a quienes, desde los supermercados a los mercados y tiendas de barrio o estancos han trabajado para atender las necesidades primarias de toda la población. Protegidos con mascarillas, guantes y pantallas de metacrilato no han permitido que las estanterías de alimentos, especiamente, quedaran vacías.

VOLUNTARIOS: 'GRACIAS POR ESTAR PENDIENTES'

Y no hay que olvidar al personal voluntario, al que el cupón del sábado 20 de junio, da las 'Gracias por estar pendientes'. Una nueva lección de ciudadanía ejercida por un buen número de hombres y mujeres que han dedicado gran parte de su tiempo a atender a los más mayores, confinados en sus casas; a las personas con discapacidad, a las que atendieron voluntarios de la ONCE y de Fundación ONCE, o a los que reparten alimentos desde diferentes ONG.

La serie se cierra el domingo, 21 de junio, agradeciendo a los 73.000 trabajadores del Grupo Social ONCE por la labor desarrollada durante la pandemia. Desde el personal educativo y de servicios sociales de la ONCE, hasta los profesionales de empleo de Fundación ONCE, pasando por quienes, desde las lavanderías de Ilunion, lavan y desinfectaban la ropa de hospitales; y por quienes, desde los hoteles medicalizados de Ilunion en varias ciudades, atendían a sanitarios y afectados por el Covid-19.

LA ONCE REIVINDICA "EL VALOR DE LO COMÚN"

Estos 46,5 millones de cupones reivindican el papel "decisivo" que ha tenido la sociedad civil en la superación de esta pandemida, según ha destacado el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en la presentación de esta primera serie de sorteos tras la pandemia.

"O afrontábamos unidos este virus o no lo superábamos. Y estoy segura que, de esa unidad de acción, salimos mucho más fortalecidos como sociedad. Mantegamos por tanto vivo el valor de lo común", ha subrayado. A su juicio, "el tiempo que se abre ahora debe ser el de la cooperación, la solidaridad, la corresponsabilidad" porque "si no nos va a costar mucho salir de esta situación", ha advertido Cristóbal Martínez, quien ha defendido la ilusión "como mejor vacuna para afrontar los grandes retos que la sociedad tiene por delante".

El delegado territorial de la ONCE también ha pedido a las administraciones que "no dejen fuera del proceso de reconstrucción social tras la pandemia a las personas con discapacidad, al Tercer Sector y a la Economía Social, ni a sus entidades representativas". "Contad con nuestras voces, con nuestro coraje, con nuestra voluntad, contad con nuestra capacidad y con nuestro talento para para hacer de las personas el centro de ese proceso de reconstrucción", ha concluido.

En el acto que simboliza la vuelta a la actividad comercial de la ONCE han participado la teniente de alcalde y concejal delegada de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya; el director general de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, Diego Vargas; los directores gerentes de los hospitales de Virgen del Rocío, Manuel Molina, y Macarena, Miguel Ángel Colmenero; el general-jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil-Comunidad Autónoma de Andalucía, Alfonso Rodríguez; o el comisario principal-Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental, José Antonio Pérez.

También han participado el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Manuel Sánchez; el presidente de Cáritas en Andalucía, Mariano Pérez de Ayala; el presidente de la Plataforma del Voluntariado de Andalucía, Armando Rotea, junto a representantes de los colectivos sanitarios, farmacéuticos, de limpieza, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, transportistas, de limpieza, agricultores y ganaderos, comerciantes, y voluntarios además de once vendedores de la ONCE de la capital andaluza y otros municipios de la provincia.