Blanco dice que los establecimientos que "desprecian" la leche "no merecen operar en Cantabria"

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha subrayado hoy que establecimientos de venta que "desprecian" la leche "no merecen operar en Cantabria".

"Quiero decirles a los ciudadanos de Cantabria que aquel establecimiento que desprecia la leche, que la pone en los lineales al precio del agua y que no deja capacidad para que sobrevivan los ganaderos, ese establecimiento no merece la pena que entremos a comprar nada. Es más, el establecimiento que en Cantabria desprecie algo tan consustancial como es la leche, no merece operar en Cantabria".

Con esta contundencia se ha manifestado el consejero a preguntas de la prensa sobre la postura del Gobierno de Cantabria ante las nuevas protestas de los ganaderos por los bajos precios de la leche en origen, convocadas este jueves por las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS.

Blanco ha denunciado que el sector ganadero de Cantabria y de toda España "lo está pasando mal" pero el sector lácteo "se está muriendo" por la subida de los costes --electricidad, combustibles, cereales, fertilizantes-- y por el bajo precio de su producto, que no les permite "llegar a fin de mes a muchos de ellos".

Por ello, el consejero, que ha hecho estas declaraciones a primera hora en una rueda de prensa sobre reciclaje, ha avanzado que acudirá a Arenas de Iguña, donde las OPA han convocado la concentración, para acompañar a los ganaderos "en su justa y cívica reivindicación".

Blanco ha recordado que el Gobierno de Cantabria ha convocado una mesa de trabajo que será la primera que reúna a los productores, la industria, la distribución y los consumidores. "También estamos llamando a las industrias para mantener encuentros y con posterioridad, lo haremos también con la distribución", ha comentado.

Según el consejero, "algo está ocurriendo" en el precio de la leche y la Ley de la Cadena Alimentaria "todavía no lo está evitando, no sé cuándo va a empezar", ha lamentado Blaco, que ha recordado que recientemente solicitó a la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, que interviniese de oficio.

Porque "hay establecimientos que tiran al suelo" el precio de la leche y "lo ponen como reclamo", ha denunciado el consejero, que ha animado a los cántabros a no comprar en ellos porque, en su opinión, el coste de producción debe ser la base del precio "y de ahí para arriba".

"Lo que no puede ocurrir es que el último eslabón, como es la distribución, ponga un precio fijo ya, que haga que los demás espacios se vayan achicando y que al final al ganadero no le quede para vivir. Por eso yo con los ganaderos lo tengo claro y por eso estoy en sus concentraciones", ha dicho.

"Estamos en torno a los 1.000 productores de leche en Cantabria. Si desaparecen, ¿quién produce?. La Administración no puede contratar, ¿qué ponemos, funcionarios en las vaquerías? Pues no. Es una cosa de todos y un trabajo de todos", ha defendido.

Por eso ha vuelto a insistir a los ciudadanos en que "no caigan en la tentación" de ir a un establecimiento que utilice como "gancho" un precio de la leche "minusvalorado para que compren otros productos". "En Cantabria, no. La historia de Cantabria se ha escrito con leche y merece un respeto", ha enfatizado.

"Que no entren a esos establecimientos; si por mí fuera, no operaban aquí. Los establecimientos en Cantabria tienen que respetar la leche. Por eso estamos con la industria, para pedirles que paguen al ganadero lo que se merece, y que le exijan a la distribución el pago que tengan que pagar", ha declarado.

Por otra parte, el consejero ha instado a "rechazar absolutamente" los mensajes, "incluso institucionales", en contra del consumo de la carne, y ha calificado de "falacia" el tratar de "hacer ver que el ganado es el gran contaminador de los gases de efecto invernadero. Todo lo contrario y lo he dicho muchas veces".

Por eso ha pedido a los cántabros que rechacen "esos mensajes que van en contra de nuestra economía y de la realidad: lo malo no es consumir o un chuletón, es no poder hacerlo", ha sentenciado.