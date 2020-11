De la Concha insiste en que Baleares "no merece las mismas reducciones" en la pesca que otras zonas del Mediterráneo

PALMA DE MALLORCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern, Mae de la Concha, ha insistido este martes en que Baleares "no merece las mismas reducciones" en la actividad pesquera que otras zonas del mar Mediterráneo.

Así ha respondido la consellera a la diputada 'popular' Virginia Marí, quien ha preguntado en el pleno del Parlament qué ha hecho la Dirección General de Pesca del Govern para evitar que se aplique el Reglamento de la Unión Europea 2019/1022.

La consellera ha explicado este reglamento "se votó en el Parlamento europeo y es de obligado cumplimiento para el Estado y las comunidades". "No me dé competencias que ya me gustaría a mí tener pero que no tengo", ha señalado.

No obstante, De la Concha ha admitido que Baleares "no merece las mismas reducciones" en la pesca que otras zonas, puesto que ya tiene medidas de protección por las reservas marinas de interés pesquero y, además, cuenta una flota más pequeña.

En este sentido, ha asegurado que tratará este tema en una reunión que mantendrá el próximo 10 de diciembre con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. "No queremos que se haga esta reducción tan drástica para la pesca porque afectaría de forma muy importante", ha indicado.

Por su parte, la diputada 'popular' ha alertado de que la pandemia ya ha mermado mucho los ingresos de las embarcaciones de Baleares y ha pedido a la consellera "que defienda los intereses de las embarcaciones profesionales de las Islas y deje de preocuparse por sus contratados a dedo".