El PP de Cádiz comparte "las justas reivindicaciones" del sector agrícola sobre el decreto de convergencia de la PAC

El PP de Cádiz ha trasladado su "total apoyo" a "las justas reivindicaciones" de los agricultores, que en la mañana de este viernes se han manifestado en Jerez de la Frontera en contra el decreto de convergencia de la PAC.

Así, la presidenta provincial del PP y delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, junto a la presidenta local y diputada nacional, María José García Pelayo, y una representación de cargos provinciales se han trasladado al recorrido de la manifestación para dar en primera persona su apoyo a los participantes.

Según indica el PP en una nota, Mestre ha señalado que el sector "ha mostrado una gran unidad del mundo del campo, todos unidos peleando por la agricultura". "Desde el PP queremos decir a Pedro Sánchez que no al decreto de convergencia de la PAC, que no le obliga Europa. No está obligado a hacerlo y que por tanto no vaya en perjuicio de los agricultores", ha añadido.

"Si al campo le va bien, a todos nos irá bien por lo que no entendemos que Pedro Sánchez quiera hacer una convergencia brusca en sólo dos años en lugar de hasta el 2027 para que progresivamente se puedan adaptar los agricultores", ha manifestado Mestre.

Por ello, ha indicado que el PP "se une con los agricultores" y ha aseverado que "siempre" estará con ellos y "alzará la voz para que el Gobierno de marcha atrás en este decreto de convergencia tan malo para la agricultura de la provincia".