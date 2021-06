El presidente de la CHG no descarta una situación de "emergencia" en la cuenca para el regadío a partir de septiembre

CÓRDOBA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, no descarta que, a partir de finales del inminente verano o principios del próximo otoño, en torno al mes de septiembre, se pueda dar una situación de "emergencia" en la cuenca, que afectaría al regadío pero no al abastecimiento para consumo humano.

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba, Páez ha dicho que, "nosotros, si no cambia mucho la cosa, pues a finales de verano, en agosto o septiembre, podríamos entrar en una situación de emergencia", aclarando que "para declarar la sequía tiene que darse la condición de que aparezcan dos meses seguidos de emergencia".

En este contexto, en la CHG calculan, deseando Páez que "sea una equivocación", que "el principio del otoño y el final del verano van a ser críticos si no hay aportaciones, si no hay precipitaciones", pero en ese caso sería algo que afectaría al "regadío" en la cuenca, mientras que el "abastecimiento está garantizado" para el consumo humano.

TRASVASES

Por otro lado y respecto a si puede hacerse un trasvase desde la cuenca del Guadalquivir a la comarca de Antequera (Málaga), en concreto desde el embalse de Iznájar (Córdoba), Páez ha dicho que por parte de la CHG y del Gobierno central se han "tenido conversaciones con la Junta Andalucía fluidas", en todos los ámbitos, y la postura de la CHG es que "ese agua tiene que ser exclusivamente para abastecimiento" del consumo humano, asegurando que "no va a ver ni una gota de agua del Guadalquivir, cuando estamos aquí arañando cada gota, para cederla a otra cuenca para el regadío".

"Eso no puede ser y no va a ser", según ha subrayado, añadiendo que "los trasvases no se deciden en una mesa", sino que "se deciden en el campo, en el terreno, viendo los consumos, viendo si hay pérdidas en el transporte de un 40 o un 50 por ciento en alguno de los municipios, y viendo muchas otras cosas".

De este modo, en la CHG no se niegan "a ese trasvase", pero lo que sí piden "es un estudio técnico sobre si ese trasvase ha de tener lugar, en qué condiciones y, desde luego, no van a ser más de cinco hectómetros cúbicos", sino que "van a ser 4,99, si lo fueran, y además van a ser exclusivamente para abastecimiento", pues no habrá "ni una sola gota de agua que vaya a salir del Guadalquivir para regar otra cuenca", sencillamente porque la del Guadalquivir es "una cuenca deficitaria".