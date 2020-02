PSOE-A pide a Moreno que "deje el lamento y la confrontación" y busque soluciones ante los bajos precios en origen

Publicado 02/02/2020 12:59:05 CET

CÓRDOBA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Juan Pablo Durán ha emplazado este domingo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "deje el lamento y la confrontación", al tiempo que busca "realmente" soluciones ante los bajo precios en origen, especialmente en el sector del aceite de oliva.

En declaraciones a los periodistas, Durán ha mandado un mensaje de "apoyo y compromiso" al sector agrario andaluz en su reivindicación de precios justos en el campo. "No es de recibo que en el campo los precios no dejen de caer y los beneficios de intermediarios no dejen de subir, usando productos de reclamo como el aceite o la leche".

De esta manera, ha puesto en valor la "rápida" respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha convocado para este lunes una mesa de diálogo del sector agroganadero, lo que ha demostrado, a su juicio, "sensibilidad y el reconocimiento" con el sector y en la búsqueda de propuestas de consenso para llevarlas a la Unión Europea (UE).

"El sector sabe de la importancia de ir unidos y con propuestas consensuadas a la Unión Europea (UE). La mesa del diálogo del lunes es acertada y en la línea de fortalecer una propuesta común en España", ha subrayado.

Así, ha criticado la "permanente posición de confrontación del PP en Andalucía" tanto antes desde la oposición como ahora al frente del Gobierno andaluz. "Se pusieron de perfil, no arrimaron el hombro y no se pusieron de parte del sector" y ahora, a su juicio, "lo único que saben es llorar y quejarse sin proponer medidas, ni siquiera de sus competencias en agricultura y consumo".

En concreto, ha reclamado a Moreno que "por una vez" deje el "lamento y la confrontación y haga algo útil". "Que se sume al Gobierno de España, al sector y que ponga a la Junta al servicio de la búsqueda de soluciones".

Por último, Durán ha advertido de que si los productos agrarios "no consiguen precios justos que cubran sus costes de producción y los productores no consiguen un margen para vivir dignamente, se marcharán de los pueblos de interior".