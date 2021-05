'Rioja Wine Academy' se expande con la puesta en marcha de un 'Programa Alumni' propio

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

'Rioja Wine Academy' (RWA), escuela oficial para la formación en vinos de Rioja creada por el Consejo Regulador, inauguró el pasado 13 de mayo un nuevo programa de actividades exclusivas para 'antiguos alumnos' de la ya célebre academia online, con la celebración de su primer 'talk' entre bodegueros y estudiantes.

El objetivo de este proyecto es propiciar que todas aquellas personas que hayan superado alguno de los cursos de 'Rioja Wine Academy' tengan acceso a una formación continua y puedan mantenerse al día de las novedades que se producen en la Denominación, al tiempo que se busca establecer vínculos de comunicación e interacción, generando un sentido de comunidad entre los entusiastas del Rioja.

Los alumnos que ya completaran alguno de los programas formativos de RWA tienen abierta desde la semana pasada, una nueva vía para continuar con su formación mediante esta la iniciativa; accediendo a www.RiojaWineAcademy.com con las mismas credenciales que emplearon para la obtención de su certificado, los 'alumni' tienen ya acceso a nuevos módulos de contenido que realizan un recorrido por el ciclo vegetativo y lo procesos de la vitivinicultura a lo largo de las 'Cuatro Estaciones del Rioja', el cual concluye en un 'Quiz' con preguntas tanto sobre la estación en la que hagan su primera parada como sobre el contenido aprendido anteriormente para poder refrescarlo.

El 'Quiz', una forma intuitiva, fácil y divertida de poner a prueba los conocimientos, dará puntuaciones y se competirá en un ranking con el resto de 'alumni' de todo el mundo.

'TALKS' CON BODEGUEROS EXCLUSIVOS PARA EXALUMNOS

El nuevo contenido exclusivo se complementa con una programación de encuentros telemáticos en directo. "Exploring the relevance of location. New geographical classifications in Rioja" fue el tema del primer 'talk', en el que se puso voz a viticultores y bodegueros riojanos, en esta ocasión Ángel Urbina de 'Bodegas Urbina', Bryan MacRobert de 'Bodegas MacRobert & Canals', y Óscar Cárdenas de 'Bodegas Luis Cañas'.

A esta cita online inaugural del pasado día 13, se conectó un gran número de exalumnos de RWA desde una docena de países (USA, Irlanda, Bélgica, Hong Kong, Finlandia, Holanda, Rusia, Austria, Italia, Panamá, Venezuela y España), lo que además de la presencia internacional de Rioja, constata a juzgar por la gran cantidad de preguntas formuladas y los comentarios realizados, el entusiasmo que suscita entre los aficionados la oportunidad de hablar de primera mano con los verdaderos protagonistas de la Denominación.

La programación de encuentros exclusivos con bodegueros para 'RWA Alumni' prevista para este año 2021 incluye 3 'talks' en inglés y 3 en castellano; el siguiente evento está previsto para el mes de junio bajo el título "Rioja and the ever-changing landscape of Terroir Vinegrowing in Rioja Alta, Alavesa and Oriental. Blessings, challenges and infinite new possibilities". Tras un pequeño parón estival, el programa se retomará en octubre con "Talks" que se extenderán hasta el final de año y que abordarán cuestiones como la diversidad, las nuevas generaciones de enólogos o las nuevas indicaciones geográficas.

'RWA Alumni' pretende además reforzar la 'comunidad virtual' de entusiastas del Rioja, consolidando una valiosa red de embajadores de la Denominación en el mundo. En este sentido, en la web www.RiojaWineAcademy.com dará mayor protagonismo a los foros y espacios abiertos a la interacción, en los que ya se recibe una gran cantidad de comentarios positivos desde muy distintos puntos geográficos, tanto sobre los cursos como sobre los vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

'Rioja Wine Academy' se ha convertido en su escaso año de vida en un valioso activo para la imagen de marca de la Denominación, y al hilo de este nuevo programa 'alumni', Ana López Cano, responsable del proyecto en el seno del Consejo Regulador, destaca que "es un privilegio contar con las aportaciones de los protagonistas de Rioja para configurar un programa creado exprofeso para las personas que ya han obtenido una titulación en RWA; el nivel de exigencia que nos estamos poniendo para el contenido de este proyecto es cada vez más alto, ya que no en vano estamos dando respuesta al interés de alumnos de todas partes del mundo y de diversos niveles y perfiles, desde Masters of Wine - que ya forman parte del alumnado para convertirse en Formadores Oficiales en vinos de Rioja - hasta equipos de distribución, trade, bodegas y un gran número de wine lovers, que se interesan en profundizar en el mundo del vino".

SOBRE RIOJA WINE ACADEMY

La plataforma www.RiojaWineAcademy.com fue impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja en 2020 para ofrecer educación online sobre vinos de Rioja, tanto a consumidores como a profesionales del sector. De este modo, el proyecto de formación ya iniciado en 2016 daba un salto cualitativo, ya el nuevo soporte online con notables prestaciones, dando lugar a la diversificación de la formación en función del público objetivo y a impartirla de modo bilingüe. Más de 14.000 alumnos de 126 países se han matriculado en alguno de los programas de Rioja Wine Academy.

Los estudiantes de 'RWA' optan mediante la plataforma de e-learning a tres tipologías de certificado dependiendo de su perfil y sus objetivos personales: 1. Diploma en vinos de Rioja; 2. Diploma para Comercio y Distribución; y 3. Diploma para Enoturismo. Además de estos cursos online de libre acceso, Rioja Wine Academy imparte anualmente un cuarto programa dirigido a profesionales del ámbito de la formación y la comunicación de la cultura del vino denominado 'Programa de Formador Oficial de Rioja'. La información detallada de todos los cursos ofrecidos por Rioja Wine Academy está disponible en www.riojawineacademy.com. También pueden realizar consultas personales a través del email academy@riojawine.com.