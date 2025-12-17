Sales (Junts) acusa a Illa de no liderar la gestión de la PPA y pide reprobar a Ordeig

La presidenta de Junts, Mónica Sales, en la sesión de control a su gobierno en el Parlament de Catalunya el viernes 5 de diciembre de 2026 en Barcelona (Cataluña, España). - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no haber liderado la gestión de la peste porcina africana (PPA) y de haber reaccionado "tarde y mal", y ha reclamado también la reprobación del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Lo ha dicho en respuesta a la comparecencia del presidente, y ha criticado que Illa "ni ha liderado desde el primer minuto, ni ha dado la cara, ni comparecido cuando tocaba en el Parlament", y ha añadido textualmente que debería haber comparecido cuando tocaba, no cuando le conviene.

Además de reprochar a Illa que viajara a México y no suspendiera su agenda al conocer los casos de PPA, Sales ha lamentado la "gestión negligente en la fase de previsión y prevención" de Ordeig, motivo por el que piden su reprobación.

En su opinión, el conseller respondió de forma "frívola, irresponsable y hasta despectiva" a la diputada de Junts Jeannine Abella cuando advirtió a Ordeig de que Catalunya no estaba preparada ante una eventual entrada de la PPA, y por ello ha reclamado a Illa que pida disculpas en nombre del Govern a la diputada y desautorice al conseller.

Aunque cree que lo único que ha funcionado ha sido es la contención del brote, ha criticado las teorías iniciales sobre su origen, como la de un bocadillo, y ha detallado algunas de las propuestas que consideran necesario impulsar, como una comisión de investigación en el Parlament cuando se haya extinguido el brote para analizar las causas y la gestión de la crisis.