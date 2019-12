López Miras llama a la "unidad" ante futuras "afrentas" del Gobierno nacional

Publicado 18/12/2019 18:36:14 CET

Asegura en la Asamblea que la decisión sobre el trasvase se debe a un "criterio partidista"

CARTAGENA (MURCIA), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha hecho una llamada a la "unidad" durante el Pleno de Control en la Asamblea Regional. Ello ha venido motivado ante varias preguntas de los grupos parlamentarios en las que han salido a colación recientes decisiones del Gobierno nacional como el cierre del trasvase para regadío.

En respuesta a una pregunta del portavoz de VOX, Juan José Liarte, sobre el déficit público, el presidente de la Comunidad ha admitido que la Región "no está en disposición de cumplir un déficit cero ni equilibrio presupuestario", en comparación con otras comunidades autónomas que reciben una mayor financiación autonómica. En ese sentido ha puesto como ejemplo la situación de Andalucía, cuyas cuentas ha intervenido el Gobierno central.

"Creo que la decisión de intervenir Andalucía no tiene que ver con el estado financiero de esa comunidad autónoma y sí responde a un criterio partidista y político de asfixiar a aquellas comunidades que no tienen presidentes del PSOE", ha dicho López Miras, que considera que con Andalucía lo han hecho a través de la financiación "y con nosotros lo quieren hacer a través del trasvase Tajo-Segura; utilizan aquellas cuestiones que saben que son básicas para el desarrollo de una comunidad autónoma".

Durante su intervención, ha asegurado que el martes habló con el presidente del Gobierno, pero que éste no le dio respuestas ante las cuestiones que le planteó como la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica que se atuviera a criterios "objetivos", "no me dio respuesta porque si lo hacía no podía darle prebendas a los independentistas catalanes.

A su vez, ha manifestado, a preguntas del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que también le habló al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, del trasvase Tajo-Segura y del Mar Menor, "y no dijo nada; no mintió porque horas después conocíamos que se había decretado cerrar el trasvase para regadío". En esa misma conversación, López Miras se mostró "preocupado" por que Sánchez forme Gobierno con los "populistas de Podemos y con los separatistas".

Durante la sesión, el presidente regional ha afeado al líder del PSOE regional, Diego Conesa, no conocer el Reglamento de la Cámara, pues durante su intervención le ha formulado "preguntas que no han sido registradas". El socialista le ha recordado que ayer le remitió una carta en la que le pedía una reunión para consensuar aspectos como la ley integral del Mar Menor y para tratar cuestiones como el pacto por la justicia, por la pobreza y del Agua.

A esto López Miras le ha recordado que el pasado 15 de octubre cuando se reunieron ambos líderes, Conesa le indicó que correspondía al Gobierno regional presentar el proyecto de ley integral del Mar Menor y que ellos harían sus aportaciones cuando llegara a la Asamblea Regional. "Mañana recibirá usted una respuesta en tiempo y forma", le ha dicho añadiendo, sobre una pregunta sobre los Presupuestos regionales para 2020, que su intención "no es prorrogarlos" y que "no le van a gustar porque no vamos a subir los impuestos ni a cuestionar la calidad de los servicios públicos".

Por otro lado, el diputado de Podemos, Rafael Esteban, ha formulado, en contra de lo que indica el Reglamento de la Cámara que señala que las preguntas orales al presidente debe formularlas el portavoz del grupo parlamentario y que en caso de que éste estuviera enfermo, algo que no ha ocurrido pues María Marín estaba en la Cámara, el viceportavoz, una pregunta sobre la supresión de las bonificaciones a salas de juegos.

Esteban ha apuntado que en los presupuestos de 2019 se recogían 7,5 millones para este tipo de salas y ha denunciado que miembros del PP "tienen vinculación con este sector". Aquí el presidente regional le ha contestado que los Presupuestos de 2020 serán "eminentemente sociales, con un 80% del gasto dirigido a las personas y seguiremos implementando medidas para luchar contra la ludopatía".

Aparte ha señalado que la política del juego en la Región es "de las más restrictivas de España", donde no están permitidos los terminales de apuestas en bares y donde está restringida la entrada de menores en estos locales bajo multas de hasta 300.000 euros. Ha añadido que se está elaborando un decreto para garantizar una distancia mínima entre local y local de 1 kilómetro, actualmente la distancia es de 400 metros.

Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, se ha interesado por las actuaciones para recuperar la inversión realizada en la construcción del aeropuerto, manifestando que en este año se ha obtenido un 16% menos de pasajeros y un 13% menos de operaciones de vuelos con respecto al aeropuerto de San Javier.

No obstante, el presidente regional le ha contestado que los datos de AENA de los 11 primeros meses del aeropuerto reflejan una cifra de negocio un 10% superior a las previsiones iniciales. A su juicio es una "buena cifra que se tiene que ir mejorando" y ha señalado que ya se han buscado conexiones con otros destinos como Canarias, Barcelona, Bilbao y Francia.