Sofía Osborne (Grupo Osborne) gana el 'CaixaBank Premio Empresaria' 2025 de toda España

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y Sofía Osborne, ganadora de CaixaBank ‘Premio Empresaria’ 2025. - CAIXABANK

Las ganadora regionales de este año en Baleares, Carolina Quetglas Vera (BQ Hoteles), participa en el acto de entrega

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Grupo Osborne, Sofía Osborne, ha ganado el IX 'CaixaBank Premio Empresaria' 2025 en toda España, que reconoce el talento y excelencia profesional de empresarias referentes por su "trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social".

El jurado, que integran directivas y directivos de CaixaBank, la han elegido entre las ganadoras en la fase regional del certamen por su experiencia empresarial, "lo que le ha permitido liderar la estrategia de internacionalización, sostenibilidad y modernización de la empresa", informa la entidad bancaria este martes en un comunicado.

Lidera la gestión del Grupo Osborne desde hace dos años, cuando se convirtió en "la primera mujer presidenta en la historia del grupo", constituido en 1772.

El ceo de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, le ha entregado el galardón en un acto en la oficina 'all in one' de Madrid, que ha contado también con las finalistas-ganadoras en la fase regional, así como de ganadoras de años anteriores.

Han asistido, además, las ganadoras regionales de este año: Carolina Quetglas Vera (BQ Hoteles), Eulalia Alomar Serrallach (Grupo CreuBlanca), Dafra Suárez Pulido (MultiÓpticas), Inés Sánchez de la Morena Ruiz (Casa Kiriko), Bibiana Nicolás-Correa Vilches (Nicolás Correa), Míriam Pujol Giralt (Calaf Group), María José Félix Lavech (Grupo Helados Estiu), Elena Ceca Antón (Tonelería Murua), Ana Cristina Poza Fernández (LPS Grupo), María Sánchez García (La Pastora) y Silvia Díaz Queipo (Language Kingdom).