Susana Díaz insta a la Junta a complementar las medidas del Gobierno "contra los aranceles injustos" de Trump

Publicado 17/10/2019 13:22:08 CET

ALGODONALES (CÁDIZ), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado que los aranceles, "injustos y abusivos, de la Administración Trump" van a una "incidencia clara" en toda la producción andaluza y especialmente en el aceite de oliva virgen extra. Así, ha pedido a la Junta que complemente el paquete de medidas anunciado por el Gobierno central para compensar esos aranceles y con el fin de "dar seguridad al sector y a los agricultores".

En declaraciones a los periodistas en una visita a la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario en Algodonales (Cádiz), Susana Díaz ha hecho una defensa del olivar de montaña, asegurando que "la realidad es que la calidad en Andalucía del aceite de oliva virgen extra no sería posible sin el olivar de relieve, de montaña".

Así, ha hecho referencia al problema de los agricultores del olivar de montaña señalando que "están vendiendo por debajo de coste y eso no es sostenible y no garantiza la producción y ni siquiera la calidad de vida de los productores".

Para Díaz, "hay elementos que son fundamentales en el corto y otros que hay que planificar a medio plazo". Así, ha explicado que "se han tomado medidas que van a beneficiar, como la autorización por parte de Bruselas del almacenamiento privado". Algo, que según ha señalado, ha sido una "reivindicación histórica para controlar esos precios, y en cuestión de semanas esa sensibilidad que mostró el Gobierno de la nación a las manifestaciones en Madrid se va a ver hecho realidad con esa autorización".

No obstante, ha aseverado que "no es suficiente" y ha incidido en que "el olivar tradicional necesita que en el reparto de la PAC, que de manera inmediata se va a negociar en Bruselas, la posición de Andalucía y de España sea sensible a esta realidad". "No es posible que se estén vendiendo litros de aceite de oliva prácticamente a euros por debajo de su coste", ha añadido.

Susana Díaz ha asegurado que "el olivar intensivo necesita de la producción del olivar de montaña, y en el reparto de la PAC hay que tener en cuenta por un lado al productor pluriactivo, hay que tener en cuenta la dificultad de recoger la cosecha en este olivar dependiente, que cada año es más complicado y es muy difícil atraer a los jóvenes cuando ya le están diciendo que sus producciones las van a tener que vender por debajo de los precios de mercado".

"Tiene que haber sensibilidad del Gobierno de España y así lo trasladaré para que se tenga en cuenta en el reparto de las ayudas acopladas", ha manifestado Díaz, que ha señalado que "esa es la garantía de que en el futuro nuestra producción siga siendo de calidad y sigamos siendo el principal exportador de Europa".

Para la dirigente socialista, "el objetivo que tienen que tener todas las administraciones es que no se puede permitir que sigan vendiendo por debajo de coste y con un diferencial enorme al superextensivo, que necesita de esta producción --el olivar de relieve-- para seguir manteniendo su calidad". "La calidad no es posible sin el olivar dependiente, de relieve, de montaña. Lo que le da la esencia y la calidad es precisamente esta producción", ha subrayado.

Además, ha apuntado que "hay otro elemento que es fundamental, la necesidad de hacerle ver a la cadena de producción que no puede ser un producto reclamo, porque hay grandes superficies que lo están usando como un producto reclamo y el propio consumidor piensa que no es aceite virgen extra porque no lo pueden estar vendiendo a ese precio". "Se le está haciendo un daño irreparable y hay que aumentar la inspección para garantizar que lo que se vende tiene toda la garantía y la calidad que tiene nuestro aceite de virgen extra en Andalucía", ha incidido.