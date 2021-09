UPA-A apunta que la "gran comercialización" de aceite y el "poco enlace" deben mantener los precios por encima de costes

JAÉN, 13 Sep. (EUROPA PESS) -

UPA Andalucía ha destacado este lunes que la "gran campaña de comercialización" de aceite de oliva, con 1.508.000 toneladas vendidas a 31 de agosto, sumado al "poco aceite de enlace" entre campañas y las previsiones de una cosecha más baja que la pasada deben mantener los precios por encima de los costes en el olivar tradicional.

Así lo ha indicado en una nota el secretario general de la organización y responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA, Cristóbal Cano, una vez analizados los datos hechos públicos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

"Un informe del que se desprende que, a pesar de producirse una ligera ralentización puntual de las salidas, por otra parte normal y recurrente en el periodo estival, nos dirigimos a la tan deseada estabilización de los precios", ha afirmado.

No obstante, ha advertido que "los especuladores todavía pueden tirar por tierra el buen trabajo de la producción", de ahí que haya reclamado a las administraciones medidas que impidan una "nueva banalización" del aceite y la consiguiente venta a pérdidas y el uso como producto reclamo.

"A falta de un mes para que concluya la campaña de comercialización de aceite de oliva y arranque una nueva, estamos viviendo un periodo dulce, con las ventas a buen ritmo y con el precio estable por encima de los costes de producción en el olivar tradicional. De continuar así nos encontraremos con uno de los enlaces entre campañas más bajo de la última década", ha dicho Cano.

Esto demuestra, según ha resaltado, que no hay problemas de excedente de aceite de oliva y que la comercialización no se resiente a unos precios superiores a los costes de producción en el olivar tradicional. En este punto, ha reiterado que "no sobra aceite, lo que sobran son especuladores".

El secretario general de UPA-A ha insistido en que esta "magnífica" marcha de la comercialización "confirma que el olivar tradicional tiene vida y un futuro más que prometedor". Este cultivo, el modelo mayoritario de Andalucía, que "es sostenible social, medioambiental y económicamente".

"Somos imprescindibles para cubrir la creciente demanda mundial y demostramos que, a precios razonables, somos rentables. Pero necesitamos ayuda de las administraciones, que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria que tanto nos ha costado modificar, que se controlen las importaciones y que el decreto de calidad incluya medidas reales de apoyo al olivar tradicional", ha declarado.

Cano ha manifestado que los datos publicados por la AICA confirman que, después de once meses de campaña de comercialización, las exportaciones se mantienen fuertes y consolidan la tendencia al alza de las ventas del aceite de oliva, con un incremento de un 1,1 por ciento más sobre el comercializado el año pasado, cuando ya se registró una comercialización de récord histórico.

Reflejan una producción acumulada de aceite de oliva de 1.387.868 toneladas; una salidas en agosto de 111.000 toneladas, con unas existencias totales de 543.000 toneladas.