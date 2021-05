Vox pide el "indulto" para los agricultores a los que el Gobierno "ha condenado" a que sus cultivos sean un erial

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith-Molina, ha exigido al Gobierno y al resto de fuerzas políticas que indulten a los agricultores españoles a los que "ha condenado a una muerte lenta" a convertir sus cultivos "en un erial" y que deje de "derrochar dinero público y recursos hidráulicos financiando obras hidráulicas en países terceros como Egipto o Marruecos o "lanzándolo al mar".

El representante de Vox ha acudido a la concentración de regantes, principalmente procedentes de Alicante, Murcia y Almería, ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para protestar por el cambio que prevé acometer el Ejecutivo en el volumen de agua a trasvasar del Tajo al Segura, cuando este se encuentre en nivel 2, y el aumento de los caudales ecológicos en algunos tramos de este río hispano-luso.

Ortega Smith, acompañado por eurodiputados y diputados del partido, ha asegurado que este es un momento para reivindicar un principio de justicia. "No es una cuestión de solidaridad, algo que se tiene con ajenos", ha señalado Smith al recordar que la Ley de Aguas de 1985 establece que el agua es un recurso natural nacional y es un bien de dominio público nacional que ha de estar "al servicio de todos los españoles".

Por eso, califica de "inaceptable" que el Ministerio que dirige Teresa Ribera esté "cambiando las reglas" del TS y los niveles del caudal ecológico, algo que para el representante de Vox "va a suponer más agua tirada al mar, más derroche de recursos hídricos para los agricultores".

De este modo, ha expresado su apoyo "a todas las asociaciones y sindicatos de regantes de toda España que necesitan el agua para poder sobrevivir".

"No podemos aceptar esta imposición de la agenda nueva lista que consiste en condenar al desierto, a una parte importante de nuestro territorio, al paro y a la miseria, cuando en auténtica hipocresía se está financiando obra hidráulica, inversiones agrícolas, por ejemplo, para convertir más de 600.000 hectáreas de desierto de Egipto, o el Plan Verde de Marruecos con 700.000 hectáreas", ha puntualizado.

En ese contexto ha dicho que Vox reivindica ahora "con más fuerza", la "absoluta necesidad" de aprobar un Plan Hidrológico Nacional con la necesaria interconexión de todas las cuencas hidráulicas de España, así como revertir las concesiones eléctricas que permitan, tras su compensación, recuperar más de 400.000 hectómetros cúbicos de agua que "se está tirando al mar" y que necesitan los agricultores.

"Ante una Europa que está dando la espalda a los agricultores españoles, Vox no va a mirar hacia otro lado", ha prometido Ortega Smith que asegura que la formación verde "no va a permitir que se vuelva a traicionar a los agricultores como lo hizo el Partido Popular", que tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando tuvo mayoría absoluta, no volvió a probar dicho plan.

En definitiva, ha reiterado el apoyo a la "justicia del agua" en España porque "basta ya" de condenar a una parte de los trabajadores a la miseria, el paro y al desierto.