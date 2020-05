Zoido avisa de que “el vicepresidente socialista de la Comisión Europea pretende desmantelar" la PAC

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y portavoz adjunto de agricultura del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Juan Ignacio Zoido, ha expresado este jueves su preocupación por el hecho de que el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, el socialista Frans Timmermans, "no se ha comprometido" a mantener los fondos destinados a la política agrícola común (PAC) en los próximos presupuestos comunitarios para el periodo 2021-2017, lo que podría llevar a su desmantelar esta política clave.

Durante una reunión telemática de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Zoido ha pedido que en los próximos años se mantenga el mismo nivel de fondos para el sector agrícola --que afronta ahora gravísimas consecuencias por el coronavirus-- y ha preguntado específicamente a Timmermans si, en la elaboración de los presupuestos europeos para 2021-2027, que se está llevando a cabo actualmente, "va a defender las cantidades que se dedican a la Política Agrícola Común (PAC) y que han permitido dar un ejemplo de apoyo a este sector tan estratégico como es el de la agricultura y la ganadería".

Zoido ha expresado su "preocupación" porque Timmermans no ha dado una respuesta concreta a esta cuestión clave para los agricultores y ganaderos, y ha lamentado que "los socialistas, tanto en Bruselas como en España, siguen actuando como si no hubera pasado nada, pese a que miles de empresas se van a pique y millones de trabajadores al paro", por lo que ha criticado que "no se puede anteponer la ideología a los problemas que viven los ciudadanos".

Además, y en referencia a estrategias como la denominada "De la granja a la mesa" que presentará la Comisión Europea próximamente y supondrá determinadas obligaciones para los agricultores, Zoido ha subrayado que "no existe la sostenibilidad medioambiental sin la sostenibilidad económica"

"Si cree que lo que necesitan los millones de agricultores y ganaderos, que estas semanas están luchando por sobrevivir, son palabras bonitas y que se les impongan más trabas y exigencias, es que no está entendiendo absolutamente nada del problema", ha dicho Zoido al vicepresidente Timmermans.

El eurodiputado popular también ha recordado que mientras EEUU apoya a su sector agrícola con 30.000 millones de euros en ayudas, la Comisión Europea solo ha dedicado apenas 80 millones, por lo que ha preguntado a Timmermans "para cuándo las ayudas suficientes para frutas, hortalizas, la flor, o el vino".