Agro.- Eurecat investiga bacterias capaces de biodegradar los microplásticos y nanoplásticos en el mar

El estudio se realizará en el Port de Tarragona y la playa de La Pineda

TARRAGONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat lidera el proyecto MicroWorld Puertos que pretende identificar y caracterizar bacterias capaces de biodegradar microplásticos y nanoplásticos presentes en el mar, "uno de los grandes retos medioambientales actuales".

La investigación se llevará a cabo en el Port de Tarragona y en la playa de La Pineda, con el objetivo de asegurar que las cepas bacterianas identificadas estén adaptadas a las condiciones locales del Mediterráneo, informa Eurecat en un comunicado este miércoles.

El jefe de Línea de estudios preclínicos de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Roger Mariné, señala que los microplásticos son polímeros persistentes y de medida reducida que "afectan a los ecosistemas y la salud humana, ya que pueden entrar en las cadenas alimentarias".

El investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona que participa en el proyecto, Pere Puigbò, afirma que "la contaminación por microplásticos ha aumentado exponencialmente, especialmente de materiales como el polietileno, poliestireno, polipropileno o PVC, que de manera natural se degradan muy lentamente".

Ante esto, la directora de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Sara Gómez, asegura que el proyecto aporta una vía innovadora basada en la identificación y caracterización de microorganismos que se desarrollan alrededor de estos plásticos, "combinando investigación microbiológica y bioinformática, para abordar este reto ambiental global".

TOXICIDAD DE MICROPLÁSTICOS

En el marco de MicroWorld Puertos también se evalúa la toxicidad de los plásticos mediante estudios experimentales in vitro, con el objetivo de reducir la contaminación marina y avanzar hacia un modelo de puerto más sostenible e innovador.

En este sentido, la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat utiliza modelos experimentales in vivo para evaluar los efectos de microplásticos y nanoplásticos sobre la salud.

El proyecto ha sido seleccionado en la última convocatoria de ideas de Puertos 4.0, el fondo de capital promovido por Puertos del Estado para fomentar la innovación abierta en el ámbito logístico-portuario.

Además, cuenta con la colaboración del Consorcio MicroWorld, que incluye la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Turku en Finlandia y la Universidad de Tohoku en Japón.