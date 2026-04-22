Agro.- Planas insta a "limitar y poner tope" al aumento de precios de los alimentos por la guerra

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - EUROPA PRESS

Considera que el problema derivado del conflicto en Oriente Medio no es de abastecimiento, sino de precios

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que en España el problema derivado del conflicto en Oriente Medio no es de abastecimiento, sino de precios, por lo que ha instado al mundo empresarial a hacer un esfuerzo "en limitar y poner tope a esos aumentos" para que los ciudadanos tengan alimentos en cantidad y en calidad pero también precios razonables.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles desde la 32ª edición de la Seafood Expo Global 2026, que se celebra del 21 al 23 de abril en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde el ministerio cuenta con un estand institucional de 248 metros cuadrados que acoge a 20 empresas y entidades representativas de la cadena pesquera.

Planas ha considerado que el conflicto bélico está provocando incrementos muy notables en los precios del gasóleo y los fertilizantes, pero también en lo relativo al sector de la pesca y "constituye un elemento de disrupción, aparte de los relativos a los fletes y al funcionamiento del tráfico marítimo".

Así, ha explicado que el Gobierno ha arbitrado una ayuda global de 25 millones de euros para apoyar el gasóleo pesquero, ya que representa aproximadamente un 30% del coste de los insumos que tiene cada buque de pesca.

También ha enfatizado que el Gobierno está trabajando con el nuevo plan de fertilizantes de la Unión Europea para conseguir reducir la dependencia de España respecto de las energías fósiles en lo que se refiere a la fertilización.

"El Gobierno ha asumido su responsabilidad dando estos apoyos frente a un sobrecoste, pero también cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria debe asumir los suyos", ha dicho Planas.

SUBIDA DEL IVA

Preguntado por si el Gobierno se plantea medidas como una rebaja de IVA de los alimentos para detener esa subida de precios, Planas ha dicho que no descartan nada y que están haciendo un seguimiento prácticamente diario de la evolución, no solo de la economía y de los costes energéticos, sino también de la repercusión en relación con los precios de la alimentación.

"Evidentemente el paquete que aprobamos es para los meses de abril, mayo y junio y creo que, si hacemos ese esfuerzo, hoy por hoy los precios están contenidos en niveles bastante razonables, dentro de lo que se puede considerar razonable en este contexto", ha añadido.

EL SECTOR PESQUERO EN ESPAÑA

Planas ha afirmado que las más de 250 empresas españolas que están presentes en el salón muestran la fuerza y la pujanza del sector pesquero para asegurar la seguridad alimentaria: "Un sector que da empleo, que crea riqueza y que también es, para un país como España, que tiene más de 8.000 kilómetros de costa, un elemento de estructuración fundamental de todas nuestras comunidades costeras".

Ha destacado que el sector factura más de 8.000 millones de euros y cuenta con más de 25.000 empleos directos, con presencia no solo en la pesca extractiva, en la pesca fresca, sino también en el congelado, en la industria de transformación, en las conservas y en la agricultura, lo que refleja "una presencia y una realidad muy potente" en España.

Asimismo, ha asegurado que no solo se practica una pesca sostenible, teniendo en cuenta la existencia de los stocks disponibles según la evaluación científica, sino que además España es pionera en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, "que es sin duda uno de los grandes problemas del futuro para el sector de la pesca extractiva".

En su visita a Barcelona, el ministro ha mantenido reuniones con la ministra de Pesca de Canadá, el ministro de Pesca de Brasil, con el secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca en el Mediterráneo de la FAO, y va a mantener reuniones con los ministros y ministras de Noruega, del Reino Unido, de Islandia y también con el viceministro de Omán.

Para él, con este salón Barcelona se constituye en "la referencia y la capitalidad del mundo pesquero" español a nivel mundial y ha opinado que es una excelente ocasión para mostrar el país como potencia agroalimentaria y potencia pesquera y para mantener contactos con otros países.