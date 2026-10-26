La 'vieja Pescanova' eleva sus pérdidas un 24% en el tercer trimestre, pese a facturar un 3% más

VIGO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'vieja Pescanova' ha incrementado sus pérdidas un 23,8% en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, hasta 83.000 euros, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando perdió 67.000 euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, la empresa continúa aumentando sus 'números rojos', pese a que sus ingresos ascendieron cerca de un 3,3%, hasta 245.000 euros. Unos ingresos que proceden principalmente de su participación minoritaria en Nueva Pescanova, representando el 0,08% del capital social de la firma.

Sin embargo, los gastos en el tercer trimestre correspondieron principalmente a los gastos generales, de asesores externos (94.000 euros), de remuneración del consejo (130.000 euros), provisiones y financieros (104.000 euros).

Pescanova SA, tras el concurso de acreedores y la creación de Nueva Pescanova, quedó convertida en una sociedad de cartera sin actividad productiva y cuyo principal activo es una participación minoritaria en la pesquera, que cada vez se reduce.

Este año, después de una ampliación de capital de Nueva Pescanova, su peso bajó al 0,08%, manteniendo sus 2,4 millones de participaciones.