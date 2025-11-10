BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, mediante el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), ha impulsado el proyecto europeo BlueBoost, una iniciativa internacional que impulsa la innovación en acuicultura para hacerla "más competitiva".

Se trata de una iniciativa que reúne a centros de investigación, empresas e instituciones de 8 países distintos --España, Portugal, Polonia, Italia, Brasil, Suecia, Reino Unido y Finlandia--, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

El investigador del IRTA y coordinador del proyecto, Neil Duncan, ha explicado que BlueBoost pretende demostrar que "es posible producir alimentos de origen acuícola de una forma más inteligente, aprovechando mejor los recursos y reduciendo los residuos".

El proyecto, con una duración de 3 años, se centra en el desarrollo de sistemas de acuicultura multitrófica integrada, que combinan distintas especies, como peces, moluscos o macroalgas, para cerrar el ciclo de los nutrientes y reducir los residuos generados.

El director general de Política Marítima y Pesca Sostenible, Antoni Espanya, ha subrayado que Catalunya "tiene la oportunidad de posicionarse como referente" de la economía azul sostenible mediante un proyecto que, en sus palabras, conecta ciencia, sector productivo y gestión pública para avanzar hacia un futuro más sostenible.