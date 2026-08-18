Canarias destina 5,05 millones en ayudas del Plan Estratégico de la PAC a 78 jóvenes agricultores

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la Resolución definitiva por la que se conceden las subvenciones dirigidas al establecimiento de personas jóvenes agricultoras del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac), dotadas con 5,05 millones de euros y destinadas a 78 beneficiarios.

En un comunicado, el departamento regional ha señalado que esta cuantía, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se distribuye en dos anualidades de 2.527.267,40 euros cada una, correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027.

Al respecto, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó que "esta medida constituye una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional y facilitar que jóvenes profesionales puedan poner en marcha sus propios proyectos empresariales en el sector agrario".

En este sentido, subrayó que el apoyo económico que perciben las personas beneficiarias "se complementa con asesoramiento y acompañamiento técnico durante las distintas fases de puesta en marcha y consolidación de las iniciativas".

Asimismo, recordó que entre 2023 y 2026 el Ejecutivo ha gestionado subvenciones destinadas a la creación de empresas agrarias por valor de 19,9 millones de euros en el marco de las cuales se han gestionado 275 expedientes de jóvenes de Canarias.

"Estamos trabajando para que ningún joven con un proyecto viable tenga que renunciar a incorporarse al sector primario por falta de apoyo financiero", señaló el consejero, quien destacó el incremento de los créditos disponibles y la mejora de las bases reguladoras durante la presente legislatura para lograr este propósito.

"A través de este apoyo no solo facilitamos la incorporación y permanencia de jóvenes en el sector primario, sino que avanzamos hacia un modelo agrario más profesionalizado, competitivo y preparado para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales del sector en Canarias", concluyó.

Finalmente, la Consejería ha señalado que para el abono de la subvención, las personas beneficiarias deberán haber iniciado su actividad antes del 30 de septiembre de 2026.