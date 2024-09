Aumenta la recaudación en las ONG a través de los testamentos solidarios, que suman millones de euros

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias ONG, como Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras o Misiones Salesianas, han puesto de manifiesto estos días, de cara a la celebración, este viernes 13 de septiembre, del Día Internacional del Testamento Solidario, cómo se ha incrementado su recaudación en el último año gracias a las herencias y legados, algunas de las cuales suman millones de euros.

Así, Manos Unidas recaudó más de 10 millones de euros en 2023 a través de herencias y legados, lo que supone un 21,4% de sus ingresos totales. En este sentido, la organización de la Iglesia católica ha lanzado la campaña 'Haz que tu compromiso permanezca', que busca informar y sensibilizar a la sociedad sobre lo que supone realizar un testamento solidario.

"Gracias a las donaciones que recibimos de los testamentos solidarios hemos podido reforzar nuestros proyectos de desarrollo, educación, y lucha contra el hambre y la pobreza en diversas regiones del mundo. Al año, gestionamos una media de 150 testamentos solidarios, por lo que más de un 20% de nuestro presupuesto proviene de herencias y legados", ha explicado el responsable de Herencias y Legados de Manos Unidas, Alberto Mora.

Uno de estos testamentos es el de Fernando Ayala que, gracias a su trabajo como capitán de barco, tuvo oportunidad de conocer muchos países y muchas realidades y que se aseguró de dar continuidad a su sueño de conseguir un mundo mejor, legando gran parte de su patrimonio a Manos Unidas. "Con su donación, mi hermano deja un mensaje alegre y vivido: nos da la oportunidad de seguir luchando por un mundo más justo", ha explicado su hermano, Alex Ayala.

Según destaca Manos Unidas, citando datos de la plataforma 'HazTestamentoSolidario.org', de la que Manos Unidas forma parte junto a más de una veintena de ONG, en 2023, los españoles destinaron un total de 54,5 millones de euros a través de testamentos solidarios, un 33% más que el año anterior.

El perfil predominante de quienes eligen dejar un testamento solidario en España es el de una mujer mayor de 60 años, vinculada a la Iglesia y proveniente de regiones como Cataluña, Madrid, Andalucía y el País Vasco, según Manos Unidas.

RÉCORD HISTÓRICO Y DOS HERENCIAS QUE SUMAN SIETE MILLONES

Por su parte, Médicos Sin Fronteras recaudó 15,4 millones de euros en 2023 a través de los testamentos solidarios, un 81% más que el año anterior, lo que supone un "récord histórico", según ha informado la ONG, en un comunicado recogido por Europa Press.

Aunque el número de personas que colocan a MSF como heredero solidario se ha mantenido estable respecto a 2022, los ingresos han sido "notablemente superiores" en 2023.

Esto se debe, según explica la ONG, esencialmente a la recepción de dos herencias de alto importe que recibió la organización el año pasado de manera excepcional. Ambos testamentos fueron firmados en Madrid y, juntos, superan los siete millones de euros.

A pesar de que el testamento solidario ha sido una figura más bien desconocida en España, según MSF, se percibe un aumento del interés por esta alternativa. En concreto, el número de personas que se pusieron en contacto con la organización para informarse sobre esta opción en 2023 subió casi un 90% respecto al año anterior. Además, la ONG pone de relieve que, entre enero y julio de 2024, las personas interesadas superan en un 22% a las del año pasado.

"Estamos viendo una evolución muy positiva de esta manera de colaborar. Cada vez tenemos a más personas que incluyen a MSF en el testamento o que nos llaman para trasladarnos su interés en hacerlo. Notamos que es un tema que se está normalizando en una sociedad en la que hablar del testamento era un tabú", ha afirmado la responsable de Testamento Solidario en Médicos Sin Fronteras, Maite Alzueta.

LA FALTA DE SUCESORES, PRINCIPAL MOTIVACIÓN

En cuanto al perfil de los testadores de MSF, destacan las personas con una media de 67 años, sin grandes distinciones de sexo y sin descendientes. De hecho, la mayoría indicó que la falta de sucesores fue una de sus motivaciones para incluir a MSF en su testamento, o que su familia estuviera bien cubierta económicamente.

Este es el caso de Inocente Esteban, de 79 años y residente en Canarias. Decidió poner a MSF como único heredero en su testamento hace unos años, después de haber sido socio de la organización durante casi tres décadas. No tiene hijos pero sí sobrinos, "y aunque no les vendría mal, no lo necesitan". "Así que están de acuerdo con mi decisión", detalla.

La ONG ha puntualizado que se trata de un procedimiento "sencillo y barato". Así, una vez el testador tenga claro cómo repartir su herencia --y respetando en cualquier caso los requisitos mínimos fijados por la ley cuando hay sucesores--, debe acudir a la notaría para la firma, lo que supone un coste aproximado de 50 euros.

Por su parte, Misiones Salesianas ha lanzado la campaña 'Tu testamento, su esperanza' con una nueva guía para resolver dudas."Tu testamento puede ser mucho más que un documento legal, puede ser la esperanza para que niños, niñas y jóvenes construyan su futuro", ha explicado el director de Misiones Salesianas, Luis Manuel Moral.

Según ha destacado Moral, son "muchas" las personas que han confiado en ellos ya que, el año pasado, recibieron más de 2,5 millones de euros por estos testamentos solidarios.

Gracias a ellos, según ha añadido, han podido realizar "programas educativos, iniciativas que garantizan la protección de los menores en situaciones de riesgo, proyectos de asistencia sanitaria o de alimentación".

Además, han puesto de relieve que los testamentos solidarios son la segunda fuente de ingresos de Misiones Salesianas y supusieron, en 2023, un 15% de los ingresos totales que tuvo la organización.

"Me aporta una gran satisfacción dejar mi testamento a Misiones Salesianas. Es una manera de devolver algo de lo que me ha dado la vida. Y pensar en que así, los misioneros salesianos tendrán recursos para poder atender a la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad", ha explicado Elisa, una de las personas que ha confiado en la organización.