Formación y concienciación, claves para garantizar la seguridad digital de las personas vulnerables según expertos

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La colaboración público-privada, la formación de la ciudadanía y la concienciación de familias y profesionales de la educación "son imprescindibles" para protegerse en el entorno digital actual y frente a los desafíos futuros.

Estas han sido algunas de las conclusiones del tercer encuentro 'Conversaciones Humanitarias generadoras de talento', organizado por la Fundación Cruz Roja Española, en la que han participado el director general del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), Félix Barrio; la directora de Soluciones de Seguridad de Microsoft, Raquel Hernández; y el filósofo y miembro del consejo asesor de la Fundación Instituto HERMES, dedicada a los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, Diego Hidalgo.

En este espacio de reflexión, moderado por la periodista y presentadora de Televisión, Ana Terradillos, se han abordado los principales retos de la seguridad digital, con una especial mirada sobre las personas en situación de vulnerabilidad y buscando soluciones que permitan a los usuarios y usuarias "retomar el control" y hacer un uso más seguro de la tecnología.

Los participantes han señalado que los niños y las niñas, las personas jóvenes y las más mayores, son actualmente las más vulnerables a estos ataques. Según cifras del INCIBE, uno de cada cinco delitos en la actualidad es cibernético y un 11% de las llamadas al número 017 del INCIBE está relacionado con el ciberacoso.

"Los menores son atacados en su derecho a la intimidad, y esto es más frecuente por las redes sociales. Existen problemas de adicción y de pornografía, pero el 32% de los casos tienen que ver con la violación de la privacidad o el ciberacoso", ha señalado Barrio.

En opinión de Raquel Hernández, la tecnología es una oportunidad de desarrollo y crecimiento: "No debemos temerla, sino conocerla" para hacer un uso adecuado de la misma.

La directora de Soluciones de Seguridad de Microsoft España ha apuntado ejemplos de cómo la Inteligencia Artificial puede convertirse en un aliado, ayudando, por ejemplo, a aquellas personas para las que la educación no es accesible actualmente.

"Somos vulnerables no solo en términos de ciberdelitos sino desde el punto de vista de las habilidades cognitivas. El más vulnerable es el que piensa que no lo es. Al pensar que eres inmune bajas el nivel de guardia. Es importante no solo buscar soluciones técnicas, sino también perder en eficiencia y en inmediatez desconectando en algunos procesos", ha apuntado por su parte Diego Hidalgo.

El analista ha destacado los efectos que la tecnología ha tenido en el "tremendo auge" de los problemas de salud mental o de soledad no deseada. En España, entre 1997 y el 2021, hubo un 300% de incremento de casos de salud mental -ha asegurado-, y en la mayor parte de los países occidentales el incremento de los casos de soledad no deseada ha sido muy acusado desde la llegada de los smartphones.

Los tres ponentes han coincidido en la necesidad de establecer protocolos para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, compartidos entre el sector público y las empresas.

La Fundación dedica este año 2024 al tema 'Tecnología y Vulnerabilidad' y, entre otras actividades, organiza el ciclo de encuentros de '#ConversacionesHumanitarias' generadoras de talento, con el objetivo de proporcionar conocimiento y sensibilización sobre temas que son tendencia y plantean un desafío social por su impacto en las personas y las comunidades.

Las Conversaciones Humanitarias generadoras de talento suman al propósito de la Fundación: impulsar en la sociedad pensamiento humanitario que contribuya a cambiar mentalidades y realizar transformaciones siempre en beneficio de las personas.