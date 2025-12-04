El término 'Charo': ¿Nueva arma de la misoginia digital en España?

Archivo - Teclado de un ordenador - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha alertado del auge del término "Charo", convertido en arma de la "misoginia digital" en España.

Así se desprende del informe 'Análisis del discurso misógino en redes: una aproximación al uso del término "Charo" en la cultura del odio', elaborado por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres y publicado este jueves.

El estudio revela que el término "Charo", nacido en foros hace más de una década, se ha consolidado como mecanismo de "desprecio" en los entornos digitales.

En este sentido, advierte de que la expansión de la manosfera --blogs, grupos de discusión, plataformas de juego y espacios digitales enfocados en temas con la identidad masculina y en la crítica al movimiento feminista-- ha impulsado un lenguaje "misógino".

En concreto, apunta que "Charo" funciona como un "significante vacío" al que se adhieren estereotipos sexistas: mujer "amargada", "sola", "funcionaria", "pesada" o "activista". "Bajo un mismo insulto se agrupan mujeres diversas, que comparten un rasgo común: alejarse de las expectativas y roles de género asignados y ocupar un espacio público desde posiciones feministas", señala.

También profundiza en cómo la viralización del término dificulta que la juventud identifique referentes feministas positivos, al reforzar la idea de que la participación pública de las mujeres es objeto de burla y estigmatización.

"Intentar desprestigiar a las feministas y al feminismo forma parte de una estrategia de silenciamiento que los movimientos antidemocráticos están impulsando a escala global y, precisamente por eso, desde las instituciones estamos obligadas a señalar y desactivar estas estrategias", ha asegurado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Igualmente, el estudio concluye que el uso de "Charo" no es humor ni opinión sino una forma de "violencia simbólica que "pretende someter a las mujeres al más absoluto silencio". Para frenarlo, el Instituto reclama reforzar la vigilancia en redes y promover nuevas masculinidades.

MONITORIZACIÓN DE LA MISOGINIA ONLINE

Este es el primer informe del nuevo proyecto del Instituto de las Mujeres para monitorizar y analizar la violencia, el machismo y la discriminación, "con el objetivo de comprender y visibilizar las nuevas formas de misoginia que emergen en los entornos digitales".

En esta línea, a través de estos informes, dirigidos a toda la ciudadanía y especialmente a profesionales de la información y de la educación, el Instituto de las Mujeres pretende identificar las dinámicas de misoginia digital, visibilizar sus mecanismos y avanzar en su prevención y erradicación.

"Vamos a generar informes con un alto valor pedagógico para que la sociedad pueda comprender la dimensión que tiene la violencia contra las mujeres en Internet y cómo se produce, porque la igualdad también tiene que ser defendida en el espacio digital", ha concluido Hernández.