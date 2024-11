Migrantes en situación de irregularidad: los afectados por la DANA que no pueden acceder a las ayudas del Gobierno

Una trabajadora de Oxfam Intermón con la presidenta de la red Aminata, Aminata Souko. - OXFAM INTERMÓN

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oxfam Intermón ha alertado de las "enormes dificultades" que ciertas personas van a tener para acceder a las ayudas aprobadas por el Gobierno ante la catástrofe ocasionada por la DANA, como las personas migrantes en situación administrativa irregular, trabajadoras de hogar y cuidados, y trabajadores del campo, sectores donde, según indica la ONG, es habitual trabajar sin contrato.

"Desde Oxfam Intermón valoramos positivamente el esfuerzo del Gobierno por tratar de implementar vía Real Decreto un nuevo paquete de 110 medidas dirigidas a ayudar a los afectados por la Dana. No obstante, las principales medidas presentadas hoy por el presidente del Gobierno siguen sin atender la realidad de precariedad y vulnerabilidad extrema de muchos vecinos y vecinas de Valencia", ha avisado la responsable del Programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón, Raquel Checa.

Entre otros ejemplos, la ONG advierte de que las medidas orientadas a daños en viviendas, como las recogidas en el ámbito del empleo (para autónomos, incapacidades laborales temporales, ERTEs) son de difícil aplicación para aquellas personas que tengan dificultades en el empadronamiento, en la titularidad de contratos de alquiler de viviendas, que carezcan de contratos laborales o altas en la seguridad social de manera formal, o que carezcan de seguros sobre bienes, "realidades todas ellas muy comunes entre personas en situación de máxima vulnerabilidad".

Es el caso de las mujeres a las que acompañan en la red Aminata (de lucha contra la mutilación genital femenina y acompaña a las supervivientes). Su presidenta, Aminata Souko, ha explicado que hay mujeres afectadas por la DANA "que no tienen ningún tipo de documentación, son víctimas de trata" y "todavía no se habían atrevido a dar el paso de denunciar".

"Añadiendo esta situación ahora, ¿dónde van a ir esos tipos de perfil? Si no están empadronadas aquí, ¿qué van a hacer?", se ha preguntado Souko.

Igualmente, en la Asociación Por Ti Mujer trabajan con mujeres de colectivos vulnerables: migrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. La coordinadora de la organización, Mariam Narváez, ha explicado que, en medio de esta emergencia, tienen cerca de 150 usuarias que han sido afectadas directas por la DANA y han perdido sus casas, sus trabajos y sus enseres.

"La condición administrativa de las compañeras, que muchas de ellas están en situación administrativa irregular, hace que las ayudas públicas no sean accesibles para ellas. No van a llegar y muchas veces ni siquiera van a poder acceder a servicios sociales porque no cuentan con un empadronamiento para verificar que eran vecinas de esa ciudad o de ese pueblo que se ha visto afectado", ha advertido Narváez.

Por ello, desde Oxfam Intermón solicitan al Gobierno y a las distintas administraciones públicas que tomen en consideración estas particularidades a la hora de diseñar nuevas medidas.