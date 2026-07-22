Las ONG del Comité de Emergencia Español piden mantener la ayuda a Venezuela: "Ahora empieza el trabajo más largo"

Equipos de rescate trabajan entre los edificios derruidos en Caraballeda, Venezuela. - Laura De Chiclana/Jna Press/Nexp / DPA

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencia Español ha reiterado su llamamiento para mantener la ayuda a Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país hace un mes y que dejaron más de 5.069 muertos, más de 16.740 personas heridas y decenas de miles de familias y comunidades afectadas.

"Ahora empieza el trabajo más largo: evitar una crisis sanitaria, sostener la atención médica y ayudar a las familias a recuperar su vida. La solidaridad de ciudadanos y empresas españolas ha sido enorme, pero debe mantenerse para que el pueblo venezolano pueda poco a poco recuperar una cierta normalidad. También para sanar en la manera de lo posible el trauma social de la terrible pérdida de miles de personas", ha señalado la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira.

El trabajo de las ocho ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision--, se centra en estos momentos en la atención a la población en situación más vulnerable, incluidos niños y niñas, proporcionando alimentos, agua y asistencia económica, protección y refugio, atención médica y psicosocial, prevención de brotes epidémicos y apoyo educativo para la infancia, según han explicado en un comunicado.

"Un mes después de los terremotos el reto al que se enfrentan las ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria del Comité de Emergencia es que las familias puedan volver a una rutina segura sin que la emergencia se transforme en una crisis sanitaria. Evitar enfermedades y acompañar la recuperación física y emocional es ahora determinante", ha señalado Barbeira.

El Comité de Emergencia Español, activado el 25 de junio, canaliza la solidaridad de la sociedad española para apoyar la respuesta de las organizaciones en coordinación con entidades locales y socios sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas, con La Guaira entre los estados con mayor impacto.

La respuesta también incluye la puesta en marcha de 'Espacios Seguros para la Infancia' para que los niños y niñas tengan "un entorno seguro donde retomar rutinas que favorezcan su bienestar emocional, y de espacios temporales de aprendizaje para que puedan continuar con su educación y recuperar la normalidad", según han destacado.