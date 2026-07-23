Más del 70% de las solicitudes de regularización extraordinaria ya están en tramitación, según Saiz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que ya están en tramitación más del 70% de las solicitudes recibidas para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, lo que supone más de 822.000 expedientes de las 1.174.978 solicitudes presentadas. La admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

"Ya están más del 70% de los expedientes en tramitación", ha avanzado Saiz, este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación después de que se haya tenido que suspender la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración por falta de 'quorum' tras la decisión de las comunidades autónomas del PP de ausentarse de la reunión.

Precisamente, uno de los asuntos que se iban a abordar en la reunión, según ha explicado la ministra, eran las cifras del proceso de regularización extraordinaria y su "impacto positivo".

La ministra ha lamentado la "espantada" del PP y ha denunciado las "múltiples piedras en el camino" que han puesto a este proceso que, según ha destacado, "da derechos, da dignidad y saca de los márgenes a miles de personas".

Estos nuevos datos revelan un incremento de 18 puntos en menos de un mes en cuanto al ritmo de tramitación de las solicitudes del proceso de regularización extraordinaria, al pasar del 52% de expedientes en tramitación a 2 de julio de 2026 a más de un 70% a 23 de julio de 2026.