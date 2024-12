APDHE pide al Gobierno "que trasponga la directiva de diligencia debida con generosidad" y "con perspectiva de género"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Tania García, ha afirmado que los Derechos Humanos son fundamento del orden político y la paz social, y ha pedido al Gobierno español "que trasponga la Directiva de diligencia debida con generosidad" y "con perspectiva de género" porque las mujeres son "la mitad de la población".

Dicha normativa introduce las obligaciones que incumben a las grandes empresas en relación con los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y establece las responsabilidades vinculadas a esas obligaciones.

García ha hecho esta petición al Ejecutivo durante la entrega de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía Española, que han galardonado a la entidad en la categoría 'Iniciativa Social', por su defensa de las buenas prácticas empresariales y su denuncia de los abusos. La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha entregado el premio a Tania García.

En la categoría 'Personas', el galardón ha sido para el abogado César Pinto, que lleva más de 25 años en el turno de oficio y que, según ha informado la Abogacía Española, ha conseguido "importantes sentencias", como la que anuló la venta de pisos sociales a un fondo buitre.

"Quiero compartir este premio con todos los abogados del turno de oficio porque lo que intentamos hacer es defender los derechos fundamentales de las personas más vulnerables y a veces lo que percibimos es que en una sociedad de mercado que valora el interés económico los valores de nuestra Constitución no se defienden con tanto ahínco como se necesita. Me he dedicado casi 30 años al turno de oficio y lo que se ve por desgracia es que en nuestra sociedad hay muchas desigualdades", ha afirmado Pinto tras recoger su premio de manos de Victoria Ortega, expresidenta de la Abogacía.

Por su parte, el premio en la categoría de 'Comunicación' ha recaído en el portal Parainmigrantes, que ofrece información a todos los recién llegados a España sobre los trámites que tienen que hacer para obtener los permisos de residencia y trabajo. El abogado especializado en inmigración y extranjería y director, Vicente Marín Zarza, ha recogido el galardón de manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. "Son millones de personas las que se han informado con nosotros", ha declarado Marín Zarza.

El Premio 'Nacho de la Mata', creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha sido para la trabajadora social María Auxiliadora Trujillo por su trabajo en defensa de los menores migrantes. "A pesar de los avances son necesarios mayores esfuerzos para que se vean reconocidos sus derechos y se les ofrezcan condiciones dignas", ha aseverado Trujillo, tras recoger el premio de manos del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.