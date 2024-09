El Congreso aprueba la creación de subcomisión para la lucha contra los discursos de odio, con el 'no' de Vox

(I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, durante una sesión de control al Gobierno. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la propuesta de la Comisión de Igualdad de creación de una subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, con el apoyo de todos los grupos menos Vox. La iniciativa de los socialistas ha contado con 310 votos a favor y 33 en contra.

Entre otras cuestiones, el objeto de la Subcomisión es analizar la evolución cuantitativa y cualitativa de los discursos de odio en España; los ámbitos en los que se originan y se emiten, personas o colectivos contra los que se dirigen y personas o colectivos entre los que se difunden; los medios que se utilizan para expresarlos y propagarlos; los factores que inciden en el incremento de los discursos de odio; las medidas de respuesta social y política; las herramientas jurídicas para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad; la sensibilización de la sociedad, y los mecanismos para promover una justicia restaurativa.

La Subcomisión se compondrá de quince miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, tres al Grupo Parlamentario Socialista, dos al Grupo Parlamentario VOX, dos al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios.

La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y aprobar el correspondiente informe en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El Informe será sometido para su aprobación por la Comisión de Igualdad.

Aunque la propuesta se ha votado este miércoles sin debate previo, tras la votación ha intervenido el socialista Víctor Gutiérrez, que ha explicado cómo esta subcomisión permitirá "poner el foco en los discursos de odio, escuchar a las víctimas, escuchar a los colectivos y poner en marcha herramientas que ayuden a combatirlos".

CRECEN UN 21% LOS DELITOS DE ODIO

Según ha indicado, citando datos del Ministerio de Interior, los delitos de odio en España en 2023 se incrementaron un 21% respecto al año interior, siendo los más numerosos los de racismo y xenofobia que suponen casi el 42% del total de las denuncias seguida de los ataques al colectivo LGTBI. Además, ha advertido de que las agresiones a las personas con discapacidad han crecido un 113% y ha calificado como "muy preocupante" que del total de las víctimas de delitos de odio más del 14% fueran menores.

En este contexto, el diputado socialista ha lamentado que la propuesta no haya contado con el "apoyo unánime" de toda la Cámara y ha afeado a Vox que "votan que no porque saben perfectamente que Vox es el principal impulsor de esos discursos de odio".

Según ha indicado, desde que Vox ha llegado al panorama político se les ha escuchado decir "auténticas barbaridades" como "relacionar al colectivo LGTBI con la pedofilia o a las personas migrantes con la delincuencia". "Incluso, por favor, si ustedes no votaron a favor de eliminar de la Constitución la palabra disminuido. ¡Qué indecencia! Y se atreven a decirnos ustedes ahora no sé qué película", ha criticado.

Desde el Partido Popular, la diputada Patricia Rodríguez ha apuntado que "desde que Pedro Sánchez es presidente se han incrementado los delitos de odio". "Por eso nos preocupa y por eso, señoría, el Partido Popular ha votado a favor", ha subrayado.

En todo caso, ha advertido al Partido Socialista de que no les van a "permitir que haciendo gala de esa memoria selectiva" condenen "algunos discursos de odio, mientras justifican, amparan y ocultan otros".

"Ustedes callan mientras en Alsasua se celebra el día del odio contra la guardia civil, ustedes callan mientras en Barcelona se quema la fotografía de un presidente autonómico, el presidente Mazón; ustedes callan mientras hacen homenajes a terroristas que mataban a la gente por pensar distinto, ¿acaso hay mayor demostración de odio que un tiro en la nuca a un igual por pensar diferente?", ha preguntado Rodríguez.

UNA HERRAMIENTA DE CENSURA, SEGÚN VOX

Por su parte, el diputado de Vox Manuel Mariscal ha argumentado que han votado en contra de esta propuesta porque consideran que "en el fondo lo que pretende el Partido Socialista es crear una herramienta política más para perseguir la libertad de expresión de los españoles" y "normalizar la aplicación de la censura" a quienes "se oponen a sus políticas".

"Estamos hartos de que la izquierda imponga lo que se puede decir o no y decida lo que es odio y lo que no. Si realmente el Partido Socialista quisiera acabar con el odio en la política en España, lo primero que haría sería perseguir a los separatistas que queman la bandera de España, la bandera que nos representa a todos. Si realmente quisiera perseguir el odio, no pactaría con el brazo político de ETA", ha manifestado.

También ha criticado que se anuncie que se va a "traer a España a 250.000 hombres procedentes de la República Islámica de Mauritania" y ha dicho que están "hartos" de ver cómo en los pueblos "cada vez hay más mujeres tapadas con burkas integrales, o que usan burkini en piscinas municipales, o a hombres que practican ritos incompatibles con la cultura occidental". "¿Van a perseguir ustedes el odio islamista que están importando a España? Oponerse a este suicidio identitario es lógico, es algo de sentido común, pero el PSOE quiere utilizar las instituciones y los medios de comunicación para hacernos creer que es racismo", ha añadido.

Por parte de Sumar, la diputada Engracia Rivera ha advertido del "escenario desolador" que muestran los datos del informe anual de monitorización del discurso de odio en redes sociales del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia de 2023 y ha enumerado algunos "ejemplos" como el de 2015, cuando el "señor Xavier García Albiol del Partido Popular basaba su campaña para las municipales en comparar la inmigración con basura" o el discurso, en 2023, del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mérida que "pedía la retirada de la bandera LGTBIQ+, equiparando la diversidad sexual con la pederastia".

"El peligro y el problema fundamental es que estos discursos de odio se acaban traduciendo en lesiones, amenazas, injurias, daños, trato degradante, coacciones y humillaciones, aumentando año tras año el número de delitos de odio, y eso que la gran mayoría no se denuncian. Frente a esto es necesario articular políticas para poder prevenir y combatir este tipo de conductas", ha remarcado.