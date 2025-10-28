Sumar y Podemos llaman a la movilización social para frenar el desahucio de Mari Carmen, una vecina de 87 años de Madrid

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar y Podemos han hecho un llamamiento desde el Congreso a la "movilización social" para frenar el desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años a la que previsiblemente desahuciarán este miércoles de su casa, donde lleva residiendo más de 70 años, en el distrito madrileño de Retiro. Según han explicado las portavoces de ambos grupos, la pensión de esta vecina, "de 1.500 euros" no alcanza a pagar los "2.500 euros" que pide el "fondo buitre" que ha comprado el edificio donde reside.

"Mari Carmen no es una excepción, es el rostro de tantas personas mayores, de familias enteras, que están siendo expulsadas de sus casas porque un fondo buitre ha comprado el edificio y deciden que su beneficio vale más que la vida de la gente", ha advertido la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

Según ha indicado Martínez, el "tic-tac angustioso" que vive esta vecina "interpela a los poderes públicos". "Porque si a Mari Carmen se le acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo como sociedad decente", ha señalado.

Ante esta situación, considera que no se necesitan "parches ni rebajas fiscales" sino "intervenir en el mercado del alquiler, proteger a quien ya vive en su casa y poner freno a fondos y grandes especuladores que convierten un derecho en un negocio".

"El problema no es que falten pisos, el problema es que sobran especuladores, por eso necesitamos una política de vivienda valiente por parte del Gobierno. La ministra tiene que ponerse las pilas y poner en marcha medidas más allá de titulares", ha subrayado.

Desde Sumar, proponen "una prórroga de tres años de todos los contratos de alquiler" para "impedir que todas aquellas personas cuyo contrato está a punto de expirar tengan que hacer frente a subidas abusivas del 30, del 40 o incluso del 50%".

En esta misma línea, la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha invitado a los madrileños a salir a la calle para detener el desahucio de Mari Carmen.

"Mañana se produce algo desgarrador en nuestro país, imágenes que se llevan dando últimamente y es que personas ancianas, personas mayores, en su hogar, que han vivido toda la vida en régimen de alquiler, se ven obligadas a abandonar su casa. Y este es el caso de Mari Carmen", ha precisado Sidi.

Además, ha tachado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de "indecente" por instar a esta vecina a acudir a los servicios sociales.

De forma paralela, Sidi ha pedido al Gobierno de España "la compra de los 25.000 pisos que los fondos buitres están otra vez disponibilizando al mercado" y ha abogado por el "alquiler indefinido" que "permitiría que señoras como Mari Carmen o personas jóvenes o parejas puedan mantener un proyecto estable de vida, permitiendo que su contrato no se termine a los cinco años y que su fondo buitre o su casero le pegue un sablazo de 200 ó 500 euros una vez se renueva el contrato cada cinco años".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, también ha exigido al Gobierno que "detenga" el desahucio de Mari Carmen y ha llamado a "la movilización social" para frenarlo.

"Esa es su casa de toda la vida, el lugar en el que fallecieron sus padres, el lugar en el que ha vivido siempre y desde aquí exigimos al Gobierno que detenga este desahucio, llamamos a la movilización social para frenar este desahucio como están pidiendo los sindicatos de inquilinas", ha precisado Belarra.

Además, ha pedido al Ejecutivo "que termine con esta política de especulación con la vivienda" y le ha urgido a que "prohíba a los fondos buitre comprar vivienda" y "que se expropien todas las viviendas que en este momento tienen los fondos buitre en España para construir un verdadero parque público de vivienda en alquiler".