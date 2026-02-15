Patronal de Ayuda a Domicilio urge a modificar la desindexación de contratos: "A peores condiciones, menos trabajadores"

Archivo - Ignacio Gamboa, presidente de la patronal ASADE. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) --que representa a un 60% del sector--, Ignacio Gamboa, ha reclamado que se modifique "de manera urgente" la desindexación de los contratos públicos y que "los precios que paga la Administración por los servicios correspondan con los costes".

"Hay que modificar la desindexación de los contratos. Si no modificamos la desindexación de los contratos, no vamos a poder mejorar de una manera rápida las condiciones de los trabajadores", ha advertido Gamboa en una entrevista concedida a Europa Press.

Según ha explicado, "a peores condiciones, a peor capacidad de adaptación de las condiciones a la realidad, menos trabajadores, menor estabilidad de esos trabajadores e impacto en la prestación del servicio".

El presidente de ASADE ha señalado que el "marco normativo depende de una voluntad exclusivamente política" y ha apuntado que hay un "consenso" de partidos políticos, representantes de los trabajadores y empresas "a favor de hacerlo".

Según Gamboa, la desindexación de los contratos públicos impide que "los incrementos de los salarios de los trabajadores o de las condiciones laborales o por los mecanismos de equidad intergeneracional que incrementan los costes de las empresas, se puedan repercutir en los costes de los servicios".

"Es decir, pedimos que los precios que paga la Administración por los servicios correspondan con los costes y con la evolución de esos costes", ha explicado el presidente de la patronal, quien ha advertido de que este problema al final impacta en el servicio que se presta a los usuarios.

Gamboa ha señalado que a este problema se suma el "absentismo" que se ha "duplicado en los últimos años" y que implica que tienen que hacer "el doble de sustituciones" porque si un trabajador falta a su puesto por un permiso o enfermedad, "automáticamente tiene que incorporarse otro para ir al domicilio", lo que supone "un coste" y "una rotación".

NO SUPERA LAS 3 Ó 4 HORAS DIARIAS

Asimismo, Gamboa ha apuntado que el diseño actual de la ayuda a domicilio "es una intervención puntual", no de un acompañamiento 24 horas, y "difícilmente supera las 3 ó 4 horas" diarias para un gran dependiente (grado III).

En este sentido y en relación al nuevo modelo de cuidados propuesto por el Gobierno, más centrado en la atención en el domicilio, ha advertido de que si la normativa "solo avanza en generar expectativas, pero no lo acompaña de recursos suficientes" para adoptar "políticas que permitan incorporar más trabajadores, van a generar desasosiego y probablemente mucha desafección".

Por otro lado, el presidente de ASADE ha señalado que la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno "va a tener un impacto muy limitado" en el sector si no va acompañada de "políticas de formación o políticas de flexibilización para la incorporación en el sector".

Según ha precisado, los profesionales de este sector requieren una formación de "5 ó 6 meses de dedicación exclusiva" y, ante la falta de profesionales, cree que una de las soluciones pasa por "compatibilizar los periodos de formación con la incorporación al mercado laboral". "Si una persona no puede estar trabajando mientras se forma, eso es una gran barrera de entrada", ha avisado.

También ha reclamado una mayor dotación presupuestaria para mejorar las condiciones laborales y hacer "más atractivo" el sector y un mayor "reconocimiento social" a la profesión.