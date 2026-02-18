Elon Musk vuelve a cargar contra Sánchez por la regularización de inmigrantes e insiste en que es un "traidor"

Archivo - FILED - 13 August 2021, Brandenburg, Gruenheide: Elon Musk, Tesla CEO, attends a press event on the site of the Tesla Gigafactory. Photo: Patrick Pleul/dpa Pool/dpa - Patrick Pleul/dpa Pool/dpa - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El magnate multimillonario y propietario de la red social X, Elon Musk, ha vuelto a arremeter este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la regularización extraordinaria de inmigrantes, y considera que es "un traidor a España".

"Por supuesto, el sucio Sánchez es un traidor a España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social, recogido por Europa Press, en respuesta a un hilo de mensajes sobre el proceso de regularización de extranjeros en España.

Musk respondía así a un comentario del británico Stephen Yaxley-Lennon, más conocido como 'Tommy Robinson', quien ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez "debería ser arrestado". Robinson ha acompañado esta afirmación con una publicación de la cuenta Visegrád 24, que sostiene que "el plan de regularización masiva de España podría beneficiar a hasta 1,35 millones de inmigrantes ilegales".

En este tira y afloja con el jefe del Ejecutivo, el propietario de X ya acusó a Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor" a España por prohibir las redes sociales a menores de 16 años y por querer perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".