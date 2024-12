2024, el año en el que la vergüenza cambió de bando y mujeres denunciaron violencias a través de las redes sociales

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este 2024 ha sido el año en el que la vergüenza ha cambiado de bando y mujeres han denunciado violencias a través de las redes sociales contra, entre otros personajes públicos, el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón, el actor y profesor Juan Antonio Codina o el director Eduard Cortés.

En este sentido, la actriz Elisa Mouliáa denunció en octubre ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional a Errejón por un presunto caso de violencia sexual, dado que le hizo tocamientos no consentidos y que le pidió que cesara. Según la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar entre finales de 2021 y principios de 2022, en el domicilio de un amigo de la actriz, que celebraba una fiesta.

Errejón renunció a su escaño un día antes de que Mouliáa presentase su denuncia. El mismo dijo en una carta difundida en la red social 'X' que abandonaba la política institucional por problemas de salud mental y afectivos. En esa misiva detallaba que lleva tiempo en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, para lo cual necesita parar y cuidarse tras estar desde hace una década ocupando puestos de primera fila en la política.

Sin embargo, la periodista Cristina Fallarás aseguró que la dimisión de Errejón era "consecuencia" del testimonio de una mujer que ella publicó en sus redes sociales. De hecho, explicó que después recibió "más de un millar de mensajes" de otras mujeres que describían situaciones de acoso o agresión sexual. "Muchos de ellos eran relatos sobre otras agresiones sexuales llevadas a cabo por políticos, por gente de la cultura, por periodistas", aseguró Fallarás en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.

Por otro lado, el actor Juan Antonio Codina fue acusado de violación en noviembre por la actriz Miranda Yorch, conocida por participar en 'Hit' o 'Escape. Debido a esta situación, la escuela de teatro Estudio Juan Codina, de la que era fundador, anunció su suspensión "permanente".

Yorch explicó en Instagram que la violación se produjo en un baño "diminuto" de la escuela y que su agresor le ofreció cocaína. Un suceso con el que se topó de frente con la violencia "y con la impunidad, desconocimiento, silencio y normalización de lo ocurrido" hasta por ella misma. También criticó que su agresor "presumió de ello" en un escenario y "blanqueó" lo ocurrido ante un público "que desconocía la realidad de los hechos". "Igual es el momento de que comience a temblar, si le queda un ápice de humanidad. Porque el temblor ya no me calla, más bien es el motor que me impulsa a hablar", concluyó en su mensaje.

También del mundo de la cultura Eduard Cortés ha sido acusado este año a través de redes sociales por presunto acoso sexual. Precisamente, fuentes de la Acadèmia del Cinema Català aseguraron en octubre a Europa Press que activaría la comisión de abordaje prevista para tratar estas acusaciones para determinar qué medidas tomar.

Precisamente, sobre las denuncias de víctimas de violencias en redes sociales, la exministra de Igualdad, Irene Montero, señaló en una entrevista a TVE recogida por Europa Press que "las mujeres tienen derecho a romper el silencio como ellas quieran, y eso es muy importante". "Una víctima de violencia machista es víctima, denuncia ante los tribunales o no. Y tiene derechos en nuestro país, denuncie o no", apuntó.

Asimismo, en una entrevista a Europa Press, el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, dijo que las víctimas de violencias no tienen confianza para acudir al sistema. Así, llamó a desarrollar un sistema donde la atención a la víctima esté "en primer lugar, donde los tiempos sean los que necesite la víctima, no los que necesite el sistema o los agresores y donde los medios de prueba se centren en las consecuencias de la violencia sexual".