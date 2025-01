'25 años sin aceptar un NO': los logros de las personas con discapacidad intelectual

Fundación Prodis lanza '25 años sin aceptar un NO' para visibilizar los logros de personas con discapacidad intelectual

Fundación Prodis lanza '25 años sin aceptar un NO' para visibilizar los logros de personas con discapacidad intelectual - FUNDACIÓN PRODIS

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Prodis ha lanzado la campaña '25 años sin aceptar un NO' para visibilizar la capacidad de las personas con discapacidad intelectual y las barreras sociales a las que se enfrentan.

Así, con motivo de su 25º aniversario, la Fundación pretende visibilizar los avances logrados, a través de programas y servicios especializados que "han contribuido a romper las barreras sociales que históricamente han limitado la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad".

En este sentido, "en lugar de aceptar la negación y los estigmas", la Fundación busca mostrar "cómo estas personas han superado los obstáculos impuestos y han demostrado que sí pueden lograr lo que muchos pensaban imposible".

Para ello, ha empleado en la campaña frases como 'no podrá estudiar en la Universidad', 'no encontrará nunca un trabajo', o 'no tendrá amigos', acompañadas de imágenes de personas con discapacidad intelectual que muestran los logros que han alcanzado. Es el caso de un joven con orla y birrete recién graduado o una mujer con cinturón negro campeona de España de Kárate.

"Queremos desafiar la idea de que las personas con discapacidad intelectual no tienen las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Cada pieza cuenta una historia de superación, y en todos los casos, lo que nos dicen los mensajes iniciales no es cierto. Las personas con discapacidad intelectual pueden, y quieren, y así lo hemos demostrado a lo largo de estos 25 años", ha explicado la directora general de la Fundación Prodis, Valle Oñate.

Según ha señalado la Fundación, la agencia creativa Tango ha sido la responsable de la conceptualización creativa y la ejecución de la campaña pro-bono. Estas ha apostado "por un enfoque valiente y directo para transmitir una realidad inspiradora con un copy contundente: esos mensajes que recogen negativas y prejuicios reales que las personas con discapacidad intelectual han enfrentado y tienen que seguir enfrentando".

Además, ha empleado fotografías que muestran cómo se han superado esas barreras, desde situaciones laborales hasta graduaciones académicas, capturadas por la fotógrafa, Belén de Azcárate, de la agencia creativa Logosapiens.

A través de esta campaña, Prodis no solo quiere celebrar su trayectoria, sino también "continuar construyendo una sociedad donde la inclusión, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual sean una realidad para todos".

La campaña está disponible desde el 21 de enero en Metro de Madrid, centros comerciales y Mupis distribuidos por la capital, con el fin de llegar al mayor número posible de personas y "seguir luchando por un mundo más justo e inclusivo".