Bustinduy llama a Vox a votar 'sí' a la reforma del artículo 49 y ve "sano" que se presenten enmiendas

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento para que la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que se votará este jueves en el Senado, para eliminar el término 'disminuido', salga adelante por "unanimidad", para lo que hace falta que Vox no se abstenga. Además, el ministro considera "sano" que algunos grupos políticos hayan presentado enmiendas al texto.

"Desde aquí me sumo al llamamiento a que esta reforma salga aprobada por unanimidad. Es injustificable que este gran consenso de país no cuente con el apoyo unánime de la cámara, no puede ser que mientras España avanza haya quien se empeñe en quedarse quieto o mirar hacia atrás", ha manifestado el ministro en declaraciones a los medios.

Así se ha pronunciado Bustinduy antes de participar en un acto de agradecimiento al movimiento de la discapacidad, en relación con la reforma del artículo 49, que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, y en el que también ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Preguntado por su opinión sobre el hecho de que algunos partidos hayan aprovechado esta reforma para intentar introducir enmiendas, Bustinduy ha valorado que es algo "sano" porque "en ningún caso enturbia el resultado final".

"Creo que esto es un síntoma, expresa el apetito, la voluntad política que está muy presente en la sociedad española de poder abordar reformas de nuestra constitución, tiene un carácter más simbólico que otra cosa", ha precisado.

Así, considera que "aprovechando que se ha dado un proceso de reforma constitucional en estos términos de consenso amplio y de debate y diálogo civilizado, se ha aprovechado este proceso para esgrimir reivindicaciones políticas".

"Creo que es algo sano porque en ningún caso enturbia o afecta el resultado final que va a ser una ampliación de los derechos sociales", ha explicado el ministro.