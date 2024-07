Bustinduy pide a Almeida renombrar la calle Marqués de la Ensenada: "No es comprensible honrar a esta figura"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este martes al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez Almeida, que dé un nuevo nombre, "que no haga daño", a la calle Marqués de la Ensenada.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este martes al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez Almeida, que dé un nuevo nombre, "que no haga daño", a la calle Marqués de la Ensenada y ha recordado que este político fue responsable "de diseñar e implementar 'La Gran Redada', el plan para perseguir, encarcelar y exterminar a la población gitana de este país por el simple hecho de serlo".

"No es comprensible. No es aceptable que una institución como el Tribunal Supremo, símbolo de la justicia en una sociedad democrática, linde hoy con una calle en Madrid que honra a una figura responsable de lo que hoy no dudaríamos en denominar crímenes contra la Humanidad", ha argumentado Bustinduy, haciéndose eco de la petición y la demanda "histórica" del pueblo gitano.

El ministro de Derechos Sociales ha hecho esta petición durante el acto de conmemoración del Samudaripen, un memorial que recuerda el genocidio del Pueblo Gitano durante la Segunda Guerra Mundial, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio en Madrid.

"Habrá quien no lo entienda o lo relativice, pero los símbolos importan. La memoria importa, porque a través de ello vemos el mundo y le damos sentido", ha declarado Bustinduy, que ha recordado que "tuvieron que pasar casi 300 años desde La Gran Redada, casi 600 años desde la llegada del pueblo gitano a España para que este país reconociera oficialmente la existencia y la contribución del pueblo gitano a nuestra historia".

Por su parte, la directora general de Igualdad de Trato, no Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo de los Reyes, ha afirmado que, para ella, "no hay mayor revolución que llevar al Boletín Oficial del Estado la causa del pueblo gitano, pero queda mucho camino por recorrer". "Vamos muy tarde, hay que ir mucho más rápido para conseguir sacar al pueblo gitano del lugar donde se le ha condenado desde la Historia", ha manifestado.

A juicio de Carrillo de los Reyes, el Estado no puede permitirse que "más de un millón de personas, solo por el hecho de ser gitanos o gitanas, estén destinadas desde la cuna a la exclusión y a la desigualdad, y todas esas olas reaccionarias que siguen incrementando de manera exponencial en el país el odio, el racismo, la intolerancia".

SUFRIMIENTO Y VALENTÍA

En su intervención, el secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha afirmado que con este acto se rinde homenaje "al sufrimiento padecido por el pueblo romaní, víctima de la intolerancia y también de los prejuicios", pero también "a la valentía, en un momento en que estaban en peligro sus vidas y estaban en peligro la de sus familiares". Así, ha reivindicado la memoria, de los "horrores del pasado" para que "nunca más" vuelvan a suceder.

Fernando Martínez López ha destacado el impulso de la comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros y que está prevista en la Ley de Memoria Democrática. Según ha explicado, esta comisión deberá, en el plazo de un año, elaborar un informe sobre las medidas necesarias para la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.

Asimismo, representantes del Pueblo Gitano como el coordinador del Grupo de Trabajo de Acción Social y Agenda Europea y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Antonio Vázquez Saavedra, ha dicho que "en los últimos años ha habido avances, desde el simbólico perdón oficial del Estado español al pueblo gitano por el intento de exterminio, a la aprobación el 14 de julio del 2022 del antigitanismo como delito de odio en el Código Penal o la reciente creada Comisión de Memoria Histórica".

"Pero la realidad nos dice que son necesarias medidas reales que compensen una larga historia de negación y sufrimiento. Existe una deuda histórica con nuestro pueblo que debe saldarse ya", ha manifestado, para después añadir que "se tiene que reconocer" al pueblo gitano "en una ley, en un instrumento jurídico y político". "Nosotros no somos un problema social, nosotros somos un pueblo, y los pueblos tienen que ser reconocidos como tales en el sistema de leyes", ha argumentado.

El acto ha contado con la interpretación musical del 'Gelem Gelem', Himno Internacional del Pueblo Gitano, en versión sinfónica, a cargo de la Orquesta Cervantina de las 25 Villas, dirigida por Paco Suárez, con la voz de La Negri. Los asistentes han homenajeado con una ofrenda floral a todas las personas gitanas que a lo largo de la historia han sido asesinadas, encarceladas, perseguidas o humilladas.