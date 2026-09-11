Bustinduy pide el "apoyo unánime" del Congreso a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

1116309.1.260.149.20260911135735 El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sale del ascensor con Rosa. - MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este viernes el "apoyo unánime" de todos los grupos parlamentarios de cara a la votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso.

"Espero que la semana que viene en el Congreso de los Diputados, a pesar de las dificultades del momento político nacional e internacional, bueno, pues espero que del Congreso de los Diputados salga un mensaje unánime, salga un apoyo unánime, a la que va a ser la mayor reforma social de la legislatura y la mayor transformación de nuestro sistema de protección social en décadas", ha subrayado Bustinduy, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar un edificio en Madrid en el que se ha mejorado la accesibilidad.

El ministro de derechos Sociales ha destacado que esta reforma va aparejada de "una inversión sin precedentes: más de 6.200 millones de euros" y ha insistido en que el consenso debe ser unánime porque, a su juicio, es una cuestión que "no entiende de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo".

En este sentido, ha lamentado que en la primera vuelta en el Congreso, "desgraciadamente, hubo grupos políticos que se abstuvieron o incluso que votaron en contra".

Así se ha pronunciado después de visitar a Rosa, una vecina de Madrid que se veía afectada por la falta de accesibilidad del edificio donde reside, una situación que se calcula que afecta a unas 100.000 personas en España.

Rosa, que lleva viviendo 40 años en el barrio y 26 en el mismo bloque ha explicado que a pesar de vivir en el primer piso, cinco escalones la separaban de la calle. Según ha contado, para sacar a la calle a su marido, en silla de ruedas, tenía que cargarlo a hombros y bajarlo por la escalera. Ahora, con el ascensor que han instalado, asegura que le ha "cambiado la vida".

Precisamente, el ministro ha señalado que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia incluye la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, "un cambio de calado" que permitirá, según ha explicado, que "en situaciones como esta, las comunidades de vecinos tengan el deber, la obligación, de solicitar las ayudas públicas correspondientes para poder acometer las obras, por ejemplo, para instalar rampas o ascensores".

Además, ha añadido que con esta reforma van a crear "un fondo estatal de accesibilidad" para poder "proveer de los fondos necesarios" y "consagrar el derecho a la accesibilidad universal" que, según ha dicho el ministro, "es tanto como reconocer el derecho subjetivo de todos y de todas a poder vivir en entornos que sean accesibles, a que los poderes públicos y también las comunidades de vecinos, los prestadores de servicios, las tiendas, los restaurantes, tengan que remover las barreras que dificultan la vida cotidiana a millones de compatriotas".