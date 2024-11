Comisión 8M destaca este 25N que "las mujeres se están organizando para denunciar violencias" como la de Íñigo Errejón

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid ha defendido durante la concentración por el 25N en la capital española que el feminismo "sirve para enfrentar" la violencia machista y ha destacado que las mujeres se están organizando para denunciar violencias como en el caso del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón.

"No es noticia que un hombre, sea político o sea quien sea, tenga actitudes machistas, lo que es noticia es que las mujeres nos estamos organizando para denunciar esas violencias", ha señalado en declaraciones a los medios la portavoz de la Comisión 8M Amaia Ugarte, quien ha destacado que el feminismo "es reparador, sirve para enfrentar esas violencias".

La manifestación convocada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid recorrerá el trayecto entre Atocha y Alcalá, con el lema 'Juntas, el miedo cambia de bando'.

"Queremos decir que juntas el miedo cambia de bando. Juntas, enhebradas, el miedo va a cambiar de bando. Queremos ser muy claras a la hora de decir que las violencias son estructurales, que no son casos aislados, que no son monstruos, que no son casos sueltos, son estructurales y por eso las enfrentamos con el feminismo, que es el que nos sirve y nos hace enfrentar todas y cada una de esas formas de violencia", ha subrayado Ugarte.

La portavoz de la plataforma ha explicado que el feminismo "está atendiendo también la violencia contra la infancia, la violencia vicaria".

Así, ha denunciado que "hay criaturas que mueren de manos de los agresores, de los asesinos, también criaturas que quedan huérfanas". "Estamos en contra de todas las formas de violencia", ha sentenciado Ugarte, al tiempo que ha hecho una mención especial "al genocidio de Gaza" y ha exigido al Estado español que "cese el comercio de armas".

"Queremos exigir sanidad, educación, vivienda para todas y cada una de las víctimas de violencia y que puedan tener una alternativa habitacional donde puedan vivir en paz. También exigir una justicia feminista", ha puntualizado.

En la misma línea, Ana Martínez, de la Comisión 8M, ha criticado todas las violencias que sufren las mujeres. "En nuestro día a día sufrimos una violencia que es estructural y que nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida", ha lamentado.

"Por supuesto tenemos que empezar hablando de la violencia sexual, de la violencia vicaria y de los feminicidios, pero no podemos olvidarnos de otras violencias como la violencia económica que nos acompaña en nuestro camino laboral, que nos impide el acceso a la vivienda digna y que nos precariza especialmente a los colectivos más vulnerables", ha agregado.

La portavoz de la Comisión 8M ha pedido acabar con los "techos de cristal" y con los "suelos pegajosos" y ha alertado de que la violencia racista y la violencia hacia el colectivo LGTBIQ+ "aumenta día a día".