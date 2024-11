Comisión 8M reúne a miles de personas en Madrid este 25N: "Mujeres con pene, mujeres con vagina"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero asiste a la marcha y alude al que fuera diputado de Sumar: "Las mujeres ya no nos callamos"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas --3.000 según Delegación del Gobierno y 70.000 según los organizadores-- han asistido este lunes a la manifestación convocada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este lunes 25 de noviembre, en la que se han escuchado lemas como "Mujeres con pene, mujeres con vagina, hay muchas más mujeres de las que te imaginas", al tiempo que han pedido la derogación de la Ley de Extranjería, identificar la violencia obstétrica o "el fin del genocidio en Gaza".

La manifestación ha arrancado a las 19:20 horas desde Atocha, bajo el lema 'Juntas, el miedo cambia de bando' y al son de una batucada que ha amenizado la marcha hasta la calle Alcalá, con la lectura del manifiesto. En el mismo se han reclamado políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, especialmente de mayores, migrantes, precarizadas y trans.

Entre sus reivindicaciones, las convocantes han reclamado que los servicios públicos de atención a las violencias machistas se presten por personal funcionario, que no sea externalizado.

"Denunciamos que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid externaliza estos servicios a empresas no especializadas. Es urgente mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y la atención que se presta a las mujeres víctimas de violencias, así como reducir las listas de espera", han pedido durante la lectura del manifiesto, una reivindicación que se ha escuchado también en todo el recorrido.

Este 25N ha estado marcado también por el caso del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Precisamente, a él se han referido las portavoces de la Comisión 8M, que han defendido que "no es noticia que un hombre, sea político o sea quien sea, tenga actitudes machistas". "Lo que es noticia es que las mujeres nos estamos organizando para denunciar esas violencias", ha señalado Amaia Ugarte.

Además, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, preguntada por los medios, ha criticado al exdiputado desde la cabecera de la marcha del partido morado. "Ya no toleramos esa impunidad de los agresores, ni toleramos a los agresores ni toleramos a quienes quieren protegerles o a quienes quieren excusarles o a quienes quieren justificarles", ha señalado Montero, acompañada de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. También ha asistido a esta manifestación la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Entre los manifestantes, Daniel (de 32 años) ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el caso de Errejón "no puede opacar lo realmente importante, que es esta lucha contra el machismo y la violencia contra la mujer", aunque ha señalado que sí debe tener consecuencias.

En la manifestación han estado representadas diferentes generaciones, con gran presencia de personas mayores, la mayoría mujeres, como Charo, quien lleva años asistiendo a esta cita. Según ha indicado, es "esencia"l seguir reivindicando los derechos porque se está "agudizando" la violencia.

"Ya va siendo hora de medidas más drásticas, hay que ser más duros con los violadores, aumentar las penas de cárcel, emplear más dinero en los sitios de acogida para las mujeres y en la rehabilitación de esos hombres, hay que procurar educarles", ha asegurado Charo.

Por su parte, Miguel, de dos meses, ha acudido por primera vez a un 25N envuelto en un pañuelo de porteo y con unos cascos para estar aislado del ruido, junto a su madre Belén y una amiga, María. "Hay que dar voz, hace mucha falta, espero poder educar a mi hijo en la justicia y otra masculinidad", ha afirmado la madre.

CÁNTICOS CONTRA AYUSO

Se han escuchado, asimismo, cánticos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los que le transmitían que las mujeres "quieren llegar borrachas a casa". "Ayuso querida, entérate, queremos llegar a casa borrachas. Sola, borracha, quiero llegar a casa", cantaban en la cabecera de la manifestación, que ha mostrado lazos negros a modo de cartel para denunciar las muertes por violencia de género.

También se han coreado lemas como "No es no, lo demás es violación", "Mujeres con pene, mujeres con vagina, hay muchas más mujeres de las que te imaginas", "Fuera machistas de las instituciones", "Aquí estamos las feministas" o "No estamos todas, faltan las asesinadas". Entre las pancartas se podían leer frases como: 'Igualdad, ni menos ni más, 'Pegar jamás' o 'Si yo no quiero, tú no puedes'.

La manifestación ha interrumpido en Cibeles su recorrido para proceder a la lectura de los nombres de las mujeres y menores asesinados este año. A continuación, se ha guardado un minuto de silencio.

Esta ha sido una de las dos manifestaciones que este lunes han recorrido simultáneamente las calles de Madrid. La otra marcha, convocada por el Foro de Madrid, y a la que ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reunido a 3.500 personas, según Delegación de Gobierno y 10.000 según las organizadoras.