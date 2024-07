El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Paridad, que permite a las mujeres alcanzar el 100% de representación

Rechaza las modificaciones del Senado y elimina la capacidad de veto de la Cámara Alta a los objetivos de estabilidad presupuestaria



MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este martes el proyecto de Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, más conocida como Ley de Paridad, que permitirá que las mujeres superen el 60% de representación y lleguen hasta un 100% en el sector público y privado, gracias a un acuerdo entre PSOE y Podemos.

Así, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos PP, Vox y UPN, que han votado en contra. En concreto, se han emitido 349 votos, 178 a favor y 171 en contra.

De este modo, la ley ha regresado al Congreso tras su paso por el Senado, con las enmiendas del PP, que han sido rechazadas este martes en la votación en la Cámara Baja. Los 'populares' aprovecharon su mayoría en la Cámara Alta para modificar el texto, que, con una de las enmiendas, eliminaba la posibilidad de que las mujeres superen el 60% y lleguen incluso hasta el 100% de representación en los órganos de dirección. Además, restituyeron el veto al techo de gasto que el Congreso había eliminado.

Asimismo, la Ley de Paridad contempla que esta norma deberá aplicarse a las compañías del Ibex antes del 30 de junio de 2025, el resto de empresas cotizadas tendrán que hacerlo en 2026, y en cambio los sindicatos y las asociaciones empresariales tendrán margen hasta 2028. Así queda reflejado tras una enmienda transaccional acordada por PSOE y Sumar.

La norma también especifica que si el Senado rechaza los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por el Congreso, estos se someterán de nuevo a votación por el Congreso, aprobándose así si éste los ratifica por mayoría simple, sorteando así el veto de la mayoría 'popular' en la Cámara Alta. Hasta ahora, la ley establecía que si los objetivos de estabilidad presupuestaria son rechazados por el Congreso o por el Senado, el Gobierno tiene un mes para remitir un nuevo acuerdo.

La ley también aplica factores correctores que beneficien a investigadoras que puedan sufrir penalizaciones por parones en su actividad profesional por cuestiones personales, como los períodos de embarazo, o el cuidado de hijos.

En cuanto a la votación de enmiendas, el PSOE ha perdido dos. Una de ellas se trata de una corrección gramatical "consistente en la introducción de la conjunción "y" entre las palabras "real" y "efectiva"".

La otra aprobada es sobre Colegios Profesionales, donde la designación de sus miembros de las Juntas de Gobierno o Consejos de Gobierno deberán alcanzar el porcentaje del 40% del sexo menos representado en dichos órganos a fecha de 30 de junio de 2026, en lugar de en 2029, como pedía el Gobierno. Además, los Consejos de Administración y alta dirección de las entidades de interés público, deberán alcanzar el porcentaje del 33% del sexo menos representado en dichos órganos a fecha 30 de junio de 2026, y del 40% del sexo menos representado el 30 de junio de 2028, en lugar del 2029.

REDONDO CRITICA QUE EL PP PRETENDIÓ "DESNATURALIZAR" LA LEY

En el debate previo a la votación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho alusión a los "duros recortes" que el texto "sufrió" en el Senado. Así, ha añadido que el PP pretendió "desnaturalizar" una ley que ha dicho que incorporaba el talento de las mujeres en la misma medida en la que están presentes en la sociedad, es decir, al 50%.

"Esta ley es necesaria para garantizar el principio de mérito y capacidad en todos los ámbitos de la vida social, deportiva, política y económica de este país porque sólo, y una vez más lo repito, desde la igualdad de oportunidades las y los mejores pueden llegar a desempeñar las máximas dignidades y responsabilidades", ha señalado.

Por el PSOE, la socialista Milena Herrera ha acusado al PP de no haber entendido "absolutamente nada" y ha celebrado que la Cámara Baja vaya a rechazar la "pátina conformista, acomplejada y acomodada con la que lo ha barnizado (el texto) el Partido Popular en la Cámara Alta". "Estamos cansadas de su neutralidad, de su flexibilidad y de sus recortes. Nos ha quedado bien claro que no son feministas porque no quieren", ha subrayado para añadir que no aceptan "ni un paso atrás" con la paridad.

Asimismo, Herrera ha indicado que no pueden esperar "nada" de la bancada de Vox. "Todavía no han entendido que el feminismo no es lo contrario que el machismo. Todavía no han entendido que la discriminación y la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres está basada en relaciones de poder", ha asegurado.

PP: "CHAPUZA LEGISLATIVA"

Por su parte, por el PP, Patricia Rodríguez ha tildado la norma de "chapuza legislativa" que ha dicho que "utiliza de manera burda al movimiento feminista e instrumentaliza a las mujeres y se aprueba con el único objetivo de beneficiar a una sola persona, que se llama Pedro Sánchez".

Igualmente, ha criticado la enmienda acordada entre PSOE y Podemos, que ha añadido que pone "en entre dicho, no solo el espíritu de la directiva, sino incluso el nombre de la propia ley".

Por su parte, la diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño ha apuntado que, aunque les "alegra" que se avance en igualdad, la ley les parece "una propuesta elitista porque olvida a las mujeres que se encuentran y que se enfrentan a las fatiguitas del día a día". "Seguiremos trabajando en aras de una sociedad más justa e igualitaria", ha agregado.

VOX DICE QUE ES "UNA FALTA DE RESPECTO HACIA LAS MUJERES"

Por el contrario, Vox ha insistido en su rechazo a la Ley de Paridad, que considera "una falta de respeto hacia las mujeres a las que se trata como unos seres incapaces se llegar a puestos de responsabilidad", según ha explicado la diputada Rocío Aguirre. Además, ha dicho que, con esta ley, el Gobierno y sus socios "siguen en la línea de intervenir todas las instituciones del Estado que puedan". Así, ha acusado al Ejecutivo de "coartar" las libertades y llevar a España a "un régimen bolivariano".

Por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) el diputado Rego Candamil ha acusado al PP de estar "especializado en recortar derechos o intentar que no se avance en derechos, en este caso, en derechos para mujeres, igualdad real y efectiva en la sociedad".

La diputada de Podemos, Noemí Santana, ha recalcado en su intervención que el objetivo de su formación es "asegurar que las mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo en igualdad de condiciones". "Eso sí, sin ningún tipo de restricciones", ha añadido.

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha destacado que cuando llegan a un acuerdo, respetan lo acordado "independientemente de que algunos quieran buscar entresijos".

Finalmente, Pilar Calvo, de Junts, ha recordado que esta formación ha introducido cambios "significativos" a la Ley del Deporte para reforzar la igualdad respecto a las condiciones laborales, económicas, del deporte y también a los protocolos para la prevención y la actuación de situaciones de discriminación y abusos. En todo caso, ha explicado que "todavía hay mucho trabajo por hacer para conseguir la igualdad, para que la brecha entre hombres y mujeres sea eliminada", para lograrlo ha añadido que se necesitan "leyes justas" y, "sobre todo, mentalidad ganadora".