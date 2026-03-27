El desafío de los migrantes cualificados en España: ¿Por qué no encuentran trabajo pese a su formación?

Asistentes a las jornadas R-Conecta. - SAN JUAN DE DIOS

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos han advertido de las barreras de integración para personas migrantes con perfiles cualificados que llegan a España en situación irregular y que les impiden poder desarrollarse profesionalmente.

Su acceso al empleo suele verse condicionado porbarreras, como son la complejidad en la homologación de estudios, el desconocimiento del mercado laboral, la ausencia de redes profesionales y, en ocasiones, prejuicios o sesgos en los procesos de selección. "Esta realidad supone una pérdida de talento para las empresas y un coste personal para quienes no pueden desarrollar su proyecto profesional", ha explicado Nuria Danés, directora de Inclusión Social de Fundación La Caixa en las jornadas R-Conecta organizadas por los centros de San Juan de Dios en Madrid.

Lida es un ejemplo. Esta mujer colombiana de 36 años llegó a España hace 15 meses con sus hijos de 11 y 16 años tras huir de las amenazas de muerte. Ingeniera industrial y con experiencia en control de calidad, tiene grandes dificultades para acceder a un empleo estable lo que la lleva a tener que coger trabajos de limpieza y en la economía sumergida. La falta de regularización y de empadronamiento agravan su situación, reflejando la realidad de muchas personas migrantes cualificadas que no pueden desarrollar su carrera profesional pese a su formación y experiencia.

CEAR, por su parte, ha alertado de que "muchas personas migrantes, solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional o temporal tienen que sortear innumerables obstáculos estructurales para acceder al sistema sanitario, a los servicios de atención en salud mental y a los recursos para personas con discapacidad en España".

En el caso de la salud mental, por ejemplo, las propias vivencias que hay detrás de muchas de las personas migrantes y la inestabilidad y barreras que encuentran al llegar a España pueden actuar de desencadenante de problemas como estrés o ansiedad que requieren de una atención especializada a la que, para ellos, es aún más difícil llegar.

En lo que se refiere a la integración laboral, Marcos Febas, director del Área de Integración Infantojuvenil y Laboral de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, se ha referido a aquellas barreras que dificultan el acceso a un empleo. "Las más importantes continúan siendo la documentación y el idioma, por ello, esas son dos de nuestras prioridades con los jóvenes migrantes que llegan a nuestro centro de Sant Joan de Déu Terres de Lleida", ha subrayado.

Además, ha explicado, "es fundamental que adquieran formación en aquellos oficios donde existe una demanda real de empleo". Mecánica, albañilería y carpintería son algunos de los que estos jóvenes pueden aprender durante su estancia en el centro. Después, continúa, "se les ayuda a conseguir un empleo mediante la colaboración con distintas empresas, muchas de las cuales una vez empiezan a contratar a estos jóvenes, afirma, vuelven solicitando más trabajadores con el mismo perfil".

"SI LLAMA MOHAMED EL PISO ESTÁ ALQUILADO"

El siguiente paso tras conseguir un empleo, señala, es el de independizarse y acceder a su propia vivienda. Este centro, tras la acogida inicial en residencia, cuenta con pisos propios como solución de alojamiento intermedio hasta que los jóvenes tienen la capacidad económica suficiente para hacerse cargo de su propia casa. Sin embargo, advierte Marcos Febas, "esto es lo más difícil ya que aun teniendo un empleo estable y el ahorro suficiente, son muchos quienes rechazan alquilar su piso a una persona de otro país".

En este sentido ha explicado que "si llama Mohamed el piso ya está alquilado o aparece una cláusula que antes no estaba. Cuando, a continuación, llama uno nuestros educadores para preguntar por el mismo alquiler, el piso vuelve a estar disponible", ha añadido Ferbas.

De las mil plazas en pisos que San Juan de Dios tiene en toda España dirigidas a cubrir las necesidades de alojamiento de personas vulnerables, 70 se encuentran en Lleida al servicio de este programa. Además, actúa como intermediaria entre arrendatarios y jóvenes, garantizando a los primeros el alquiler y facilitando a los segundos el acceso a la vivienda.