Fundación I+E concluye la II edición de su programa de mentoría, que ofrece formación y orientación a 20 ejecutivas

Fundación I+E concluye la II edición de su programa de mentoría - FUNDACIÓN I+E

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación I+E, entidad formada por empresas multinacionales con larga trayectoria en España, ha celebrado en Madrid una nueva sesión de su programa 'Impulsoras para España', que ha servido además de cierre de la segunda edición de su programa de mentoría, con el que 20 ejecutivas han recibido formación y orientación para promover su entrada en puestos de dirección.

Este proyecto es una iniciativa que se propone un doble fin: estimular el estudio de materias STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en niñas y jóvenes; y promover el liderazgo femenino como impulso a la innovación en España, como señalan sus impulsores.

La sesión, celebrada en la sede de IBM España, ha contado con la participación de la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera, quien ha puesto de relieve los avances y retos estructurales de la participación femenina en el sistema español de innovación.

Así, ha señalado que "el ecosistema español de innovación vive un momento de expansión y consolidación sin precedentes, pero ese crecimiento solo será plenamente sostenible si logramos incorporar y hacer visible todo el talento femenino". "Avanzamos, pero los datos demuestran que la participación de las mujeres en la innovación sigue siendo insuficiente, especialmente en los ámbitos tecnológicos y en los espacios de mayor liderazgo", ha enfatizado.

Entre las distintas acciones de difusión y divulgación para impulsar el talento femenino STEM, la Fundación I+E recuerda que creó en 2024 un programa de mentoría para mujeres líderes en innovación para promover la presencia de mujeres en las áreas de dirección de las empresas. En esta segunda edición han participado Adecco Group, Alfa Laval, Alstom, ArcelorMittal, Ericsson, Deloitte, HP, IBM y Pfizer, que designaron a un total de 20 ejecutivas (mentees) que, durante seis meses, han recibido asesoría y orientación por parte de otros tantos mentores procedentes de la alta dirección de las mismas compañías.

El acto de graduación de las 20 ejecutivas que han completado el programa de mentoría ha contado con la intervención, en calidad de madrina, de la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, que ha reconocido el compromiso de la Fundación I+E y ha señalado que "más que una finalización de un programa, celebramos una apuesta conjunta, con diversidad de empresas y culturas, siendo conscientes de que todavía hay realidades empresariales que tienen muchísimo camino por recorrer y que las cifras dicen que no estamos consiguiendo atraer a las mujeres a la ciencia y a las materias STEM".

Así, ha incidido en la trascendencia de los cambios a los que el mundo está asistiendo, ante los cuales "la innovación no es neutral, hay que liderarla, y por ello importa quién la lidere y que las mujeres estén ahí". "No es por justicia social. Es porque lo necesitamos", ha defendido.

SIN MUJERES EN LA PLANTILLA DEL 60% DE EMPRESAS TIC EN ESPAÑA

El proyecto 'Impulsoras para España' de la Fundación I+E está liderado por la directora general de HP Iberia y vicepresidenta de la entidad, Inés Bermejo, y por el presidente de Grupo Adecco para España y Portugal, Iker Barricat.

Ambos han incidido en los problemas que las empresas encuentran ante la falta de perfiles para cubrir puestos de alta especialización técnica y, sobre todo, la falta de candidatas a esos puestos. No obstante, han puesto el énfasis en todo el camino que recorrer y que se demuestra en datos como que, por ejemplo, el 60% de las empresas TIC en España no cuentan con ninguna mujer en sus plantillas.

La sesión ha contado también con la participación de Gema Martín del Burgo, ingeniera aeronáutica y vicepresidenta de la Asociación Ellas Vuelan Alto, que ha llamado la atención sobre el hecho de que, en la escuela, las mejores notas en materias STEM son de las niñas, y sin embargo, ello no se traduce después en las carreras profesionales.

Por ello, ha llamado a la autoconfianza y el convencimiento para romper las barreras y sesgos que siguen existiendo en las empresas, y ha puesto en valor la mentoría cruzada entre empresas diferentes por el hecho de ofrecer una visión más amplia y un entorno más seguro.

Finalmente, el presidente de la Fundación I+E, Sergio Rodríguez, ha subrayado el compromiso de las empresas que la forman con la innovación y con el talento que la hace posible, pero ha señalado que el impulso de ellas será imprescindible para alcanzar las metas que España se propone. En su intervención, el presidente de la Fundación I+E ha adelantado la puesta en marcha de la tercera edición del programa de mentoría.