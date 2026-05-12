El Gobierno podría recaudar entre 20 y 26 millones de euros por tasas en la regularización extraordinaria de migrantes

Varias personas en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 6 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes podría suponer una recaudación de entre 20 y 26 millones de euros en concepto de tasas administrativas, según estimaciones basadas en los costes habituales de los trámites de extranjería consultados por Europa Press.

Uno de los requisitos recogidos en el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes es, precisamente, el pago de las tasas. Según reveló Europa Press en enero de este año tras la propuesta de real decreto del Ejecutivo sobre el procedimiento, las tasas asociadas a los procedimientos de arraigo, una de las principales vías de regularización en España, ascienden a 38,28 euros por solicitud.

Aplicando esta cantidad a las previsiones de personas que podrían acogerse a la regularización extraordinaria, la recaudación total rondaría los 20 millones de euros, suponiendo que sean 500.000 las personas beneficiadas.

El Ejecutivo estima que serían 500.000 los migrantes que se beneficiarían de esta medida. Si bien, desde el movimiento de 'Regularización Ya', uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de manera extraordinaria a extranjeros, eleva esta cifra a más de 700.000.

En el caso de que fueran 700.000 los posibles beneficiados extranjeros, serían más de 26 millones de euros los recaudados por el Estado en tasas administrativas.